Giám đốc công ty vàng giấu doanh thu 1.300 tỷ đồng để trốn thuế

Quảng NinhBằng cách yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty, Lưu Phúc Bình cùng vợ và nhân viên bị cáo buộc trốn thuế hàng tỷ đồng.

Ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC), về tội Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng). Trong đó, ông Bình bị tạm giam, hai bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh và Hà Nội với doanh thu thực tế ước tính 300-500 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, qua rà soát, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhiều biểu hiện bất thường trong dòng tiền và quản lý doanh thu của doanh nghiệp này.

Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, để che giấu doanh thu thực, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhiều nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Khi khách đến mua vàng, nhân viên sẽ hướng dẫn khách chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì tài khoản chính thức của Công ty HJC. Toàn bộ dòng tiền sau đó được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung (vợ Bình).

Nhà chức trách cho biết, toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân đều không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và không kê khai thuế. Công ty HJC chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế với phần doanh thu nhỏ đã xuất hóa đơn để đối phó với cơ quan chức năng.

Số liệu điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, công ty chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế VAT hơn 179 triệu đồng. Thực tế, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng thời điểm lên đến trên 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Lê Tân