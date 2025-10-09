Giám đốc công ty vàng bị bắt vì 'không kê khai thuế 1.200 tỷ đồng'

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo, 48 tuổi, về tội Trốn thuế.

Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bảo (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2023 đến nay Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng, sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Mục đích của Bảo là để che giấu hành vi trốn thuế.

Bước đầu, nhà chức trách đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Bảo được cho là đã thừa nhận hành vi. Vụ án đang được mở rộng điều tra.