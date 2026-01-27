Giám đốc công ty tương ớt Ngân Hà bị khởi tố

Phú ThọNguyễn Minh Quang, Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, bị cáo buộc dùng nhiều nguyên liệu giá thành thấp để sản xuất gần 2.400 chai tương ớt, nước chấm giả.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố Quang, 40 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Giám đốc Nguyễn Minh Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Quang trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ngân Hà Vĩnh Phúc. Với mục đích giảm chi phí sản xuất, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định.

Những nguyên liệu sau đó được đưa vào để sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà. Hành vi này bị công an đánh giá là "bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm".

Nước chấm và tương ớt do Công ty Ngân Hà Vĩnh Phúc sản xuất. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình kiểm tra trụ sở công ty ở phường Phúc Yên, công an phát hiện và thu giữ gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà. Số hàng này được xác định đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Trưng cầu giám định ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, đã kết luận toàn bộ số sản phẩm trên đều là hàng giả do không đạt 70% hàm lượng so với công bố.

Phạm Dự