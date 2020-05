Giám đốc công ty thi công làm sập tường bị khởi tố

Đồng NaiSau 10 ngày tạm giữ, Hà Huy Hải, 56 tuổi, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga bị khởi tố để điều tra vụ sập tường khiến 10 người chết.

Ngày 25/5, ông Hải bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường vụ sập chiều 14/5. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo Công an Đồng Nai, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an đang giám định nguyên vật liệu, sức gió, ngoại, nội lực tác động; đồng thời xác định quy trình cấp phép, thiết kế, thi công, giám sát... để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động

Công ty Hà Hải Nga do ông Hải làm chủ được Công ty cổ phần AV Healthcare (vốn đầu tư Hàn Quốc) ký hợp đồng thuê xây dựng hơn 5.700 m2 nhà máy để sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Tổng giá trị hợp đồng là 11,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 9 hoàn thành.

Chiều 14/5, khoảng 55 công nhân đang thi công, bất ngờ bức tường nhà xưởng cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết 15 người bị thương. Một ngày sau, ông Hải bị tạm giữ.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, hầu hết công nhân làm việc đều không có hợp đồng lao động, không có trang thiết bị an toàn lao động như nón, dây đai thắt lưng, giày chống đinh...

Bức tường dài hơn 100 mét đổ sập như thế nào? Toàn cảnh bức tường sập đổ chiều 14/5. Video: Phước Tuấn - Khánh Hoàng

Phước Tuấn