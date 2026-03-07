Giám đốc Công ty Quan Minh bị bắt

Quảng NinhHoàng Văn Cường, tức Cường 'Cát', Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, bị bắt với cáo buộc vi phạm về khai thác tài nguyên.

Ông Cường vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo khoản 2 điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, công an cũng khởi tố, tạm giam Lưu Chí Hiếu, Bùi Quang Chung, nhân viên của Công ty Quan Minh, để điều tra hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng, Bị can Hiếu, Chung có nhiều tiền án, tiền sự.

Theo công an, Cường thu nạp nhiều kẻ cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Công ty Quan Minh được cấp phép khai thác cát trắng silic trên khu vực 17,27 km2. Ảnh: Quan Minh

Công an đánh giá đây là vụ án có tính chất phức tạp. Việc điều tra để xử lý nghiêm khắc những người trục lợi trên tài nguyên quốc gia.

Nhà chức trách kêu gọi các nghi phạm có hành vi sai phạm chủ động đến cơ quan điều tra để khai báo, đầu thú hưởng khoan hồng.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Quảng Ninh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan dự án khai thác cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn cũ. Dự án này được cấp cho Công ty Quan Minh để khai thác cát trắng silic trên khu vực có diện tích 17,27 km2, mức sâu khai thác thấp nhất đến -9,5 m.

Công ty TNHH Quan Minh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nhà chức trách Quảng Ninh cấp năm 2005 với ngành nghề chính là đầu tư, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng và khai thác chế biến lâm sản, đầu tư xây dựng đô thị.

Quan Minh nổi tiếng khi sở hữu dự án khu dân cư đô thị Ocean Park ở đặc khu Vân Đồn, nằm sát bờ biển. Sau những lùm xùm, tháng 9/2025, TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định mở thủ tục phá sản với Quan Minh. Một ngân hàng sau đó cũng phát mại 443 thửa đất Ocean Park và mỏ cát trắng ở Vân Đồn nhằm thu hồi khoản nợ tạm tính hơn gần 445 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Phạm Dự - Lê Tân