Giám đốc Công ty khoáng sản Hucera bị bắt

TP HuếÔng Trần Hải Sinh, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera, cùng đồng phạm bị cáo buộc khai thác trái phép cao lanh trị giá 9 tỷ đồng.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế cho biết vừa bắt tạm giam ông Trần Hải Sinh, 66 tuổi; Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (42 tuổi, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cao lanh là loại đất sét trắng tự nhiên, nguyên liệu chính dùng trong sản xuất gốm sứ, gạch men và một số ngành công nghiệp khác.

Nguyễn Hải Sinh cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Nhung

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết mỏ cao lanh La Dứt tại xã A Lưới 1 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác. Sau đó, doanh nghiệp này, do ông Cao Văn Minh (50 tuổi) làm đại diện theo pháp luật, đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, ông Sinh biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng vẫn chỉ đạo Phú và Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt diện tích 11.209 m². Tổng giá trị khoáng sản khai thác trái phép hơn 9 tỷ đồng.

Số cao lanh này được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Võ Thạnh