Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'

TP HCMKiều Hoàng Nhã, Giám đốc Dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng đồng phạm sản xuất hàng chục nghìn hộp kem giả thương hiệu nước ngoài, quảng cáo "trắng da thần tốc".

Ngày 20/3, Nhã, 38 tuổi; Lâm Thị Kim Nương, 43 tuổi, cùng 3 người khác bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Kiều Hoàng Nhã (thứ 2 từ phải sang) cùng những nghi can khác. Ảnh: Công an TP HCM

Quy trình khép kín từ pha chế đến phân phối

Trước đó, cảnh sát phát hiện xưởng sản xuất tại đường Lê Đình Cẩn do Nương làm chủ có dấu hiệu liên quan hoạt động làm mỹ phẩm giả. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... Tất cả đều in nhãn "sản xuất tại Mỹ", "Made in Thailand" nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo điều tra, Nhã là người điều hành chính. Dù công ty có giấy phép sản xuất một số mỹ phẩm và hồ sơ công bố sản phẩm, do hàng chính hãng ít người quan tâm, người này tận dụng máy móc, kinh nghiệm sẵn có để chuyển sang làm giả.

Kem trộn được xưởng pha chế từ hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an TP HCM

Nhóm này vận hành quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in bao bì đến phân phối. Nhã trực tiếp gia công các loại kem giả thương hiệu OLAY, Vaseline, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên theo đơn đặt hàng, sau đó chuyển bán thành phẩm cho Nương hoàn thiện.

Nương tổ chức "công xưởng" trong khu dân cư tại phường Tân Tạo. Tại đây, hóa chất, kem nền không rõ nguồn gốc được pha trộn, sang chiết thủ công bằng thiết bị thô sơ trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Để đánh vào tâm lý sính ngoại, nhóm dán nhãn "Made in USA", "Made in Thailand" lên các sản phẩm.

Khi cảnh sát kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả cùng hàng trăm kg hóa chất chưa pha trộn. Nhã tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm phi tang chứng cứ nhưng bị ngăn chặn.

Một sản phẩm kem trộn được làm giả. Ảnh: Công an TP HCM

Hóa chất trôi nổi, giá 11.000 đồng được 'thổi' thành kem trắng da thần tốc

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được bán sỉ khoảng 1,3 triệu đồng mỗi thùng 120 hũ (chưa đến 11.000 đồng một hũ), sau đó được đẩy giá cao qua các quảng cáo "trắng da thần tốc", "hiệu quả tức thì" trên mạng xã hội.

Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường lượng lớn hàng giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng. Nhiều người mua không biết mình sử dụng sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe.

Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò những người liên quan; đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không tin vào quảng cáo làm đẹp "siêu tốc".

Quốc Thắng