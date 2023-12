Giám đốc công ty địa ốc 'ma' bị bắt sau một năm bỏ trốn

Đồng NaiSau khi nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng mua đất tại 2 dự án không có thật, Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Đại Lộc Phát, bỏ trốn ra Đà Nẵng suốt một năm.

Ngày 31/12, Luân, 33 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Bị can đang bị di lý về Đồng Nai để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thành Luân bị bắt sau một năm lẩn trốn. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2022, Luân vẽ ra hai dự án Khu dân cư Đông Hòa 2 và Đông Hòa 3 tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Luân chuyển nhượng cho hàng chục cá nhân. Sau khi nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng, anh ta bỏ trốn.

Nhận tố cáo của các nạn nhân, ngày 24/1/2022, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một năm sau thì khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Luân. Tuy nhiên, Luân đã bỏ trốn, bị định truy nã.

Phước Tuấn