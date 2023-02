Hai sếp trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương bị bắt

Hai Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện.

Ngày 13/2, cùng với ông Quyền Anh và Toàn, Công an tỉnh Hải Dương bắt Phạm Văn Năng (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên An, Hải Dương) và Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Công ty Alpha, Hà Nội) do nghi thông đồng với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D để nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 9/2, Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét Trung tâm 34-05D tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương.

Công an tỉnh Hải Dương khám xét trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc một số người tại Trung tâm 34-05D đã nhận hối lộ để cấp phép hoán cải không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng ký cải tạo xe cơ giới nếu có thông tin liên quan hành vi nhận hối lộ của cán bộ Trung tâm 34-05D hãy chủ động liên hệ với cơ quan điều tra tại số 106 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, điện thoại 0692.829.163.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D là một trong 6 trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và chưa có giám đốc.

Trong ngày 13/2, Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố ông Trần Đức Dương (Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn 97-01D) cùng cấp dưới Hoàng Huy Trường (Phó giám đốc), Phạm Hồng Chính và Hoàng Văn Bường (cùng là đăng kiểm viên) Hoàng Ngọc Hải (nhân viên) về tội Nhận hối lộ.

Ông Dương bị cáo buộc từ năm 2020 đến 2022 đã chỉ đạo nhân viên nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của các ôtô và xe máy chuyên dùng khi kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hôm nay, công an nhiều địa phương cũng bắt nhiều người tại các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, ở TP HCM, nhà chức trách khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-05V (trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam), tạm giữ một số lãnh đạo, đăng kiểm viên tại đây. Ở Sơn La, Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm định phương tiện vận tải 26-01D và hai nhân viên bị khởi tố với bị cáo buộc nhận tiền để làm hồ sơ cải tạo xe cơ giới trái quy định. Tại Thừa Thiên Huế, cảnh sát khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75-01S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công an đọc lệnh khởi tố trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Gần hai tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Công an đã khám xét gần 40 trung tâm, khởi tố hơn 250 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Người có chức vụ cao nhất đến nay bị bắt về hành vi Nhận hối lộ là hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có hệ thống, hành vi sai phạm được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới đến lãnh đạo nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Phạm Dự - Lê Tân