Giám đốc công ty công nghệ mua bán hàng tỷ dữ liệu cá nhân

Hà NộiLại Thị Phương, 29 tuổi, Giám đốc Công ty VNIT TECH, tham gia đường dây mua bán 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin cá nhân.

Ngày 17/5, Phương cùng chồng là Dư Anh Quý, 33 tuổi, bị khởi tố để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Phương từ hôm 4/5 và tiếp tục làm rõ hành vi của Quý để xử lý trong thời gian tới.

Nhà chức trách cũng đang điều tra 15 người khác liên quan các đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Chuyên án do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) triệt phá.

Phương khi bị cơ quan điều tra đọc quyết định tố tụng vào hôm 4/5. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Công Ty VNIT TECH, chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin. Giám đốc Phương bị cáo buộc từ năm 2020 đã cùng chồng và nhiều người chiếm đoạt, mua dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Những dữ liệu này bị rao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn tin tặc.

Dữ liệu cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khách hàng điện lực; phụ huynh, học sinh; khách hàng của nhiều ngân hàng, trong đó có các ngân hàng lớn; thông tin đăng ký kinh doanh, nhân sự cơ quan nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu; dữ liệu viễn thông, thuê bao điện thoại; thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản; khách hàng điện máy trên toàn quốc; thông tin khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán, khách hàng nha khoa, thời trang, thẩm mỹ viện...

Khi rao bán, các nghi phạm cam kết "bảo hành" (cam kết tính chính xác) và có khả năng cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu theo yêu cầu người mua.

Nhà chức trách khám xét nhiều địa điểm của nhiều 6 đường dây mua bán dữ liệu trái phép trong nhiều tỉnh thành phố trên toàn quốc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phần lớn dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn và bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có việc lợi dụng quyền quản trị hệ thống thông tin tại một số cơ quan, doanh nghiệp để trích xuấ.

Hiện, số tiền nhóm này chiếm đoạt chưa được công bố. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện nhiều cá nhân, doanh nghiệp (bảo hiểm, trung tâm ngoại ngữ, bất động sản...) đã mua dữ liệu với số lượng lớn.

Ngoài các đường dây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng đang điều tra thông tin một thành viên trên diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu của hacker vừa rao bán hàng nghìn ảnh chứng minh thư trên mạng với giá 9.000 USD.

Phương Sơn