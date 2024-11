Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam bị bắt

Quảng NinhÔng Vũ Đình Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam, bị cáo buộc tổ chức khai thác trái phép trên 582.000 m3 đất đá thải mỏ, trị giá gần 30 tỷ đồng.

Ông Kiên, bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, ngày 15/11.

Ông Vũ Đình Kiên (áo trắng, bên trái) nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc, Công ty Cổ phần Thiên Nam đã lợi dụng việc thực hiện Dự án thu hồi, chế biến đá cát tập kết tại các vị trí đầu tầng bãi thải mỏ ở khu vực phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, để khai thác đất đá thải mỏ trái phép, gây thất thoát đặc biệt lớn nguồn tài nguyên và tiền thuế cho ngân sách.

Tổng cộng, từ tháng 7/2023 đến tháng 1 năm nay, ông Kiên đã chỉ đạo, điều hành công nhân và bố trí máy móc, thiết bị, phương tiện để khai thác trái phép trên 582.000 đất đá thải mỏ có trị giá 29,8 tỷ đồng. Số vật liệu này được Công ty Cổ phần Thiên Nam bán cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ san lấp mặt bằng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra hành vi sai phạm của những người liên quan để xử lý triệt để.

Đất đá tại các bãi thải của mỏ than đang hoạt động là khoáng sản đi kèm, để sử dụng san lấp mặt bằng các dự án thì phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và cấp phép.

Hàng năm, các mỏ than ở Quảng Ninh đổ ra các bãi thải khoảng 150 triệu m3 đất đá, không chỉ chiếm dụng hàng nghìn ha đất ở TP Hạ Long, Cẩm Phả, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, mỗi năm Quảng Ninh thiếu khoảng 130 triệu m3 vật liệu san lấp cho các dự án. Mỏ đất đồi chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Vì vậy, từ năm 2021, tỉnh đã đề xuất cơ quan trung ương cho phép khai thác đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp.

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng quá trình khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng sẽ làm thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác than đã được phê duyệt. Do đó, cơ quan quản lý cần có cơ chế tạo điều kiện cho ngành than trong việc phê duyệt điều chỉnh các báo cáo liên quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng.

