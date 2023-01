Giám đốc Công an Yên Bái làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, được điều động giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an, từ 1/2.

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, thông báo quyết định của Bộ Công an về việc đại tá Đức thay vị trí Chánh văn phòng của trung tướng Tô Ân Xô.

Tướng Xô hiện là trợ lý Bộ trưởng Công an, Người phát ngôn Bộ Công an.

Đại tá Đặng Hồng Đức. Ảnh: Công an Yên Bái

Đại tá Đặng Hồng Đức, 46 tuổi, từng là thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 6/2020, khi làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Trước đó, Bộ Công an quyết định điều động đại tá Lê Việt Thắng (51 tuổi, quê Hưng Yên), Gám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Người kế nhiệm đại tá Thắng ở Bạc Liêu là đại tá Hồ Việt Triều, 50 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Phạm Dự