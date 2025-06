Giám đốc Công an TP HCM thông tin về Trưởng công an 102 phường, xã mới

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết cơ bản đã bố trí xong 102 nhân sự để giữ chức trưởng công an phường, xã sau sắp xếp.

Thông tin được ông đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chiều 9/6.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại cuộc họp, chiều 9/6. Ảnh: SGGP

Theo thiếu tướng Mai Hoàng, trong số 102 trưởng công an phường, xã mới, có 35 người là phó trưởng phòng thuộc Công an TP HCM, 67 người là đội trưởng và trưởng công an xã, phường cũ.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và xã tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức của các cơ quan ngành dọc như quân sự, công an, viện kiểm sát, tòa án. Từ ngày 1/7, các đơn vị này sẽ vận hành theo cơ cấu mới.

Giám đốc Công an TP HCM cho biết, khó khăn hiện nay là địa giới hành chính thay đổi, trong khi lực lượng công an phải trực 24/24, nên việc bố trí trụ sở công an phường gặp nhiều vướng mắc. Trước mắt, Công an thành phố thành lập 5 tổ công tác do các thành viên Ban giám đốc phụ trách, phối hợp với UBND cấp huyện rà soát trụ sở, vừa duy trì cơ sở cũ, vừa mượn thêm địa điểm tạm thời để bố trí lực lượng và trang thiết bị.

Liên quan việc sáp nhập tỉnh, thiếu tướng Mai Hoàng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP HCM sẽ làm việc với Công an tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bàn phương án sắp xếp nhân sự, đảm bảo đúng định biên, nhất là đội ngũ trưởng, phó các phòng.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, cho biết phương án tổ chức Ban chỉ huy quân sự các phường, xã đã hoàn tất, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đang phối hợp UBND quận, huyện bố trí trụ sở làm việc mới. Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP HCM cùng lực lượng quân sự hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ họp bàn củng cố biên chế, tổ chức Ban chỉ huy quân sự ba tỉnh.

An Phương