Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên làm Cục trưởng chống ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, được điều động giữ cương vị Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Ngày 12/6, đại tá Bình được Bộ trưởng Công an điều động nhiệm vụ. Ông nhận vị trí cục trưởng thay cho trung tướng Nguyễn Văn Viện đã nhận công tác khác.

Cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Ngô Thanh Bình. Ảnh: Huy Hà

Đại tá Ngô Thanh Bình 47 tuổi, quê huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông nhiều năm công tác tại Cục cảnh sát ma túy, trải qua các vị trí từ đội trưởng, phó phòng, trưởng phòng và làm Cục phó từ năm 2015. Tháng 11/2021, ông Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Vũ Văn Đấu, 49 tuổi, quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; từng giữ chức Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02), sau đó làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và giữ cương vị Cục phó C02. Đầu tháng 1, ông Đấu được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Phạm Dự