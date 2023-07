Giám đốc Công an Đồng Nai: Đừng trách móc anh em đã nói những khó khăn

Nhận phản ánh của nhiều công an xã là làm không hết việc, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói cấp trên của họ "đừng trách anh em sao lại trưng ra với Ban Giám đốc".

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Công an xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Phước Tuấn

Chiều 10/7, tại buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc Công an Đồng Nai với hơn 300 công an xã, thị trấn, về những khó khăn, vướng mắc trong chế độ, chính sách... thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (Trưởng Công an xã Xuân Bảo) cho biết mỗi công an xã chính quy đang phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, gây khó khăn trong quản lý địa bàn, chất lượng công tác. "Một số hoàn cảnh vợ chồng cùng làm trong ngành, trùng lịch trực, rất khó thu xếp việc gia đình, trông giữ con nhỏ, mong Ban giám đốc xem xét quy định trực ban với cán bộ nữ", ông Hải nói.

Cùng quan điểm, trung tá Nguyễn Văn Vinh (Trưởng Công an xã Tà Lài) cho rằng "công an xã phải làm việc 200% công sức vẫn không đạt chỉ tiêu". Ngoài ra, nhiều địa bàn xã ở xa trong khi công an tỉnh hay tổ chức hội nghị, tập huấn nên họ rất mất thời gian.

"Có lúc phải đi công tác từ 4h sáng, về đến cơ quan thì đã tầm chiều, không còn thời gian xử lý công việc ở đơn vị. Tôi đề xuất lãnh đạo xem xét tập huấn cấp huyện hay cụm huyện gần nhau hoặc trực tuyến, phát kết luận về cơ quan quán triệt để hạn chế đi lại", ông Vinh nói.

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều công an xã đề xuất tăng lực lượng, nâng phụ cấp, nâng cấp trình độ lý luận chính trị, xây dựng trụ sở mới...

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trả lời thắc mắc của lực lượng công an xã trong buổi đối thoại. Ảnh: Phước Tuấn

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, chia sẻ những khó khăn của công an xã trong thời gian qua, cám ơn lực lượng đã nỗ lực rất lớn khi bám cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ông đề nghị Trưởng công an các huyện và các phòng chuyên môn ghi nhận thắc mắc, đề xuất để xem xét, xử lý phù hợp; chỉ huy cấp huyện cần một tuần phải về xã nắm tình hình.

"Những thắc mắc, đề xuất hôm nay chúng ta cần nhìn nhận để xử lý, giải quyết chứ không phải về đến nhà lại trách móc anh em sao lại trưng ra với Ban Giám đốc", ông Quang chỉ đạo các Trưởng công an huyện.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian tới sẽ xây dựng trụ sở tách khỏi UBND xã, thị trấn theo Đề án 1382 của UBND tỉnh, đến năm 2025 sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Việc phụ cấp và các đề xuất kinh phí, Đề án 06, lãnh đạo công an tỉnh sẽ giao các Phòng ban liên quan tham mưu, xử lý.

Tính đến ngày 15/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 732 công an chính quy về 130 xã, thị trấn trong tỉnh (trong đó có 65,4% có trình độ đại học trở lên, 34,2% có trình độ cao đẳng, trung học). Dù lực lượng công an xã, thị trấn chính quy rất mỏng, địa bàn rộng, nhưng được đánh giá là đã khắc phục mọi khó khăn, phối hợp cùng công an xã bán chuyên trách để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân sớm 2 tháng.

Phước Tuấn