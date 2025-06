Giám đốc Công an Bến Tre làm Chủ tịch MobiFone

Bộ Công an điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch HĐTV MobiFone.

Ông Trương Sơn Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ ngày 12/6, thay cho ông Nguyễn Hồng Hiển - người vừa được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước khi về MobiFone, ông Trương Sơn Lâm làm Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre từ tháng 10/2022. Sinh năm 1972, ông có trình độ kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành An ninh thông tin Học viện An ninh nhân dân, Tiến sĩ Luật và Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch MobiFone cũng có thời gian công tác tại Tổng cục An ninh. Ông Trương Sơn Lâm từng làm Phó cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Trương Sơn Lâm. Ảnh: Mobibeat

Hồi cuối tháng 2, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại điện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc lựa chọn MobiFone về Bộ Công an được đánh giá tạo điều kiện để họ phát huy nhiều thế mạnh, đặc biệt trong đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, phát triển hạ tầng trong kỷ nguyên số hóa.

Thời gian qua, Bộ Công an cũng điều động một số nhân sự trong ngành về làm lãnh đạo tại nhà mạng này. Đại tá Lê Trang Hùng, Trưởng phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban kiểm soát của MobiFone hồi tháng 4. Đến tháng 5, Bộ cũng điều động Trung tá Lê Cảnh Duy, Phó tổng giám đốc Gtel tham gia Hội đồng thành viên MobiFone.

Tiền thân của MobiFone là Công ty thông tin di động (VMS), được thành lập từ năm 1993. Đây cũng là nhà mạng viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam. Tháng 12/2014, doanh nghiệp này được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Năm ngoái, MobiFone ước lãi hơn 2.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch trên 20% và nộp ngân sách vượt gần 57% kế hoạch. Hãng cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao tại một số lĩnh vực số như meet (1.050%), cloud (312%), mobiAgri (49%), invoice (58%).

Anh Tú