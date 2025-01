Giám đốc Công an Bắc Giang làm Chánh Văn phòng Bộ Công an

Hà NộiĐại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, được điều động giữ cương vị Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Quyết định của Bộ trưởng Công an được thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an, trao cho đại tá Toản chiều 20/1.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu, ông Tỏ đề nghị tân Chánh Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao; chủ trì phối hợp tốt công tác tiếp nhận thông tin, phân tích và xử lý tin báo, dự báo về tình hình có liên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực.

Một nhiệm vụ khác Thứ trưởng Tỏ đề nghị tân Chánh Văn phòng là duy trì thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo chức năng Văn phòng Bộ.

Đại tá Toản, 47 tuổi, quê Hải Phòng, từng làm thư ký cho một Thứ trưởng Công an. Tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Thời điểm đó, ông là giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Toản là thiếu tướng Đặng Hồng Đức vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ cương vị Thứ trưởng Công an.

Phạm Dự