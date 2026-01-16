Giám đốc CIA có thể đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela

Giám đốc CIA đã tới Caracas gặp Tổng thống lâm thời Venezuela để thảo luận về hợp tác, theo quan chức Mỹ giấu tên.

Hãng thông tấn Reuters hôm nay dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe đã thực hiện chỉ thị từ Tổng thống Donald Trump và tới thủ đô Caracas của Venezuela để gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Cuộc gặp nhằm "truyền đạt thông điệp rằng Mỹ mong muốn hướng tới quan hệ hợp tác được cải thiện" với Venezuela. Tổng thống lâm thời Rodriguez và giám đốc CIA dường như đã thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và đảm bảo rằng Venezuela "không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ buôn bán ma túy".

Giám đốc CIA John Ratcliffe tại Đồi Capitol ngày 5/1. Ảnh: AP

Theo quan chức Mỹ, cuộc gặp kéo dài hai giờ, tập trung vào xây dựng lòng tin giữa Washington và Caracas.

Giới chức Mỹ và Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Trump hôm 14/1 cũng điện đàm với Tổng thống lâm thời Rodriguez, cả hai lãnh đạo đều mô tả đây là cuộc thảo luận tích cực.

Bà Rodriguez được chỉ định làm Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1.

Lãnh đạo lâm thời Venezuela thời gian qua đưa ra nhiều tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Một mặt, bà luôn quyết liệt chỉ trích chiến dịch của Mỹ là trái pháp luật và kiên quyết phản đối sự can thiệp từ nước ngoài, mặt khác bà vẫn chấp nhận đàm phán với Washington về dầu mỏ và nghiên cứu nối lại quan hệ ngoại giao.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, CNN, CBS)