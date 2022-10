Giám đốc CDC Quảng Ngãi bị kỷ luật

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi bị khiển trách do vi phạm mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Thông tin được nêu trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi hôm 6/10. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi cũng bị khiển trách do thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế dẫn đến vi phạm của ông Nên.

Ngoài ra, các nguyên bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, nguyên giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014-2018 và giai đoạn 2019-2022 bị xem xét, kỷ luật.

Ông Hồ Minh Nên. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Trong các đợt bùng phát dịch, CDC Quảng Ngãi đã chi khoảng 60 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, sinh hoá phẩm y tế... Trong đó, đơn vị này có ba đợt mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Giá mua kit xét nghiệm là 509.000 đồng, thấp nhất là 367.000 đồng mỗi bộ; mua vào tháng 7 và 8/2021.

Hơn 7 tháng qua, từ khi vụ án Việt Á bị phanh phui, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và công an các địa phương đã khởi tố hơn 90 người.

Cũng trong thông báo này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cũng yêu cầu ông Nguyễn Đức On, Phó giám đốc Sở xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm do sai phạm khi còn làm việc ở huyện Nghĩa Hành. Ông On và Ban Thường vụ huyện ủy Nghĩa Hành giai đoạn 2020-2025 bị xác định thiếu kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, để xảy ra một số sai phạm.

Phạm Linh