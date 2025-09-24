Giám đốc cảng vụ lập khống 530 giờ chạy canô

Đà NẵngÔng Trương Hoàn Lạc bị xác định khi là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã chỉ đạo lập khống hàng trăm chuyến công tác, 530 giờ chạy canô để rút tiền ngân sách.

Ngày 24/9, ông Lạc (58 tuổi) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 21 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bùi Thị Trương Thảo (nguyên kế toán trưởng) và Dương Quang Vinh (46 tuổi, thuyền trưởng) mỗi người 15 tháng tù, Trương Thị Thủy (nguyên thủ quỹ) 12 tháng tù treo.

Liên quan vụ án, hai giám đốc doanh nghiệp Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường bị phạt lần lượt 450 triệu đồng và 300 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc (đứng trước) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Định Em

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, ông Lạc khi đang giữ chức Giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho canô công vụ. Tổng cộng, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến bị nâng thêm giờ hoạt động đã được hợp thức hóa để rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo của Lạc, thuyền trưởng Dương Quang Vinh ghi khống hơn 531 giờ hoạt động canô và nâng khống thêm 82 giờ cho các chuyến có thật. Các số liệu này là căn cứ để thanh toán khống nhiên liệu trị giá hơn 665 triệu đồng.

Hai doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia tiếp tay bằng cách xuất hàng trăm hóa đơn khống. Cụ thể, Tôn Thị Kim Liên (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Liên Hiệp Phát) xuất 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt tổng giá trị hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng.

Lê Minh Cường (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát) xuất 135 hóa đơn dầu gần 390 triệu đồng, trong khi lượng dầu thực giao chưa tới 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, cựu kế toán trưởng cảng vụ Bùi Thị Trương Thảo tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo thủ quỹ Trương Thị Thủy nhận tiền từ các doanh nghiệp. Tổng cộng 650,5 triệu đồng bị rút ra, dùng chi cho các khoản nội bộ như lễ, tết, thăm hỏi, từ thiện...

Ngọc Trường