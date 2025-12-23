Giám đốc bị khởi tố trong vụ trốn thuế hơn 18 tỷ đồng

An GiangPhạm Quang Châu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy, cùng ba người liên quan bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gây thiệt hại ngân sách hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 22/12, Châu (40 tuổi), Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi, Phó giám đốc), Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy) và Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra hành vi Trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, Phương bị tạm giam; ba người còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy Phạm Quang Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy, có trụ sở tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (nay là xã Hòa Điền).

Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, các bị can Châu, Tuyết và An đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm để kê khai hàng mua vào với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng. Hành vi này nhằm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái quy định, gây thiệt hại ngân sách hơn 18 tỷ đồng.

Phương dù không phải là thành viên công ty nhưng tham gia giúp sức cho các bị can còn lại.

An Minh