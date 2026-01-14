Giám đốc bị khởi tố trong vụ công nhân tử vong khi hàn điện

Quảng NinhÔng Đinh Quyền bị cáo buộc sử dụng nhóm công nhân chưa được đào tạo về hàn điện, chưa được huấn luyện an toàn lao động dẫn đến tai nạn cháy nổ khiến một người tử vong.

Ông Quyền, 49 tuổi, giám đốc một công ty ở phường Móng Cái 1, bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, theo khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền. Ảnh CACC

Ông Quyền bị cáo buộc chiều 30/8/2025, biết rõ nhóm 4 công nhân chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động, nhưng vẫn phân công sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại khu vực bến Nhà Thờ, khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1.

Trong quá trình thi công hàn hồ quang tay để cố định các điểm nối khung mái tôn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến một công nhân trong nhóm trên tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về an toàn lao động, tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho người lao động. Khi thực hiện công việc, cần trang bị phương tiện bảo hộ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.

Lê Tân