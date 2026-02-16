Giám đốc bị bắt vì 'lừa đào tạo, cấp chứng chỉ y khoa giả'

Đà NẵngLa Thế Quang, Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, bị cáo buộc tuyển sinh đào tạo kỹ thuật viên trị liệu, cấp chứng chỉ hành nghề giả.

Ngày 16/2, Quang (36 tuổi) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ bắt tạm giam về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

La Thế Quang (áo thun) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, Quang sử dụng Fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu. Người này quảng bá trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học học viên được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Tin tưởng nội dung quảng cáo, 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí tổng cộng 99,5 triệu đồng, mức thu từ 9,5 đến 15 triệu đồng mỗi người.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, người này đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút người đăng ký.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của cơ sở đào tạo, tránh bị lợi dụng "tiền mất tật mang" và rủi ro pháp lý khi sử dụng chứng chỉ không hợp pháp.

Ngọc Trường