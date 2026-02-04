Giám đốc bị bắt vì làm giả hơn 200 tấn lúa giống ST25, ST24

Đăk LăkGiám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu bị cáo buộc thu mua lúa không rõ nguồn gốc, sau đó đóng gói, dán nhãn ST25, ST24 bán ra thị trường.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ, 48 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Nguyễn Huy Vũ lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu có trụ sở tại huyện Củ Chi, TP HCM, kho sản xuất đặt tại xã Ea Knuếc (Đăk Lăk), nhưng không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất lúa giống, cũng không có vùng trồng nguyên liệu.

Tuy nhiên, Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ. Hàng được đưa về kho để đóng gói, dán nhãn các thương hiệu lúa giống nổi tiếng như ST24, ST25, ĐT8, OM18... rồi bán cho các đại lý tại Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP HCM. Giá bán dao động từ 14.000 đến 23.000 đồng một kg, tùy loại và thương hiệu.

Khám xét kho của Vũ cùng các đại lý liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 781 bao lúa giống giả ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều máy móc, con dấu, nhãn và tang vật liên quan.

Kho lúa giống giả bị công an phát hiện. Ảnh: Ngọc Oanh

Bước đầu, nhà chức trách xác định, trong năm 2025, Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả ST24, ST25.

Cơ quan công an nhận định, hành vi sản xuất lúa giống giả đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ngọc Oanh