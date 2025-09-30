Giám đốc bị bắt vì bán hàng nghìn khối đá trái phép

Quảng NgãiBà Lý, 51 tuổi, Giám đốc Công ty Lý Tuấn, bị cáo buộc lợi dụng việc thuê bãi chứa để bán hàng nghìn khối đá của nhà nước.

Ngày 30/9, bà Phạm Thị Minh Lý, quê xã Bình Sơn, Quảng Ngãi bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 2, điều 175 Bộ Luật hình sự.

Bà Phạm Thị Minh Lý lúc nghe lệnh bắt. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Công ty Lý Tuấn do bà Lý làm giám đốc thuê bãi tập kết khoáng sản Phi Long, ở xã Vạn Tường. Bãi này chứa lượng lớn đá được thu gom trong quá trình giải phóng mặt bằng một dự án lớn ở Khu kinh tế Dung Quất, thuộc sở hữu nhà nước.

Cơ quan điều tra cáo buộc biết đá không phải tài sản công ty nhưng bà Lý đã chỉ đạo nhân viên đưa ôtô, máy xúc chở hàng nghìn khối đá hộc ra khỏi bãi, bán cho nhiều đơn vị, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bãi tập kết đá Phi Long - nơi có lượng lớn thuộc sở hữu nhà nước bị công ty bà Lý chở đi bán. Ảnh: Nam Anh

Doanh nghiệp Lý Tuấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi, từng bị xử phạt hành chính gần một tỷ đồng hồi năm 2022.

Hồi tháng 4/2024, công ty này thuê tàu kéo cùng sà lan chở hơn 1.200 tấn đá hộc từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình. Khi còn cách đảo khoảng ba hải lý (hơn 5 km), phương tiện bất ngờ chìm khiến 4 người chết, 5 người mất tích. Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tạm đình chỉ điều tra vụ án này do hết thời hạn.