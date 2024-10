Giám đốc BEST Xuân Đỉnh 2: 'Luôn đặt lợi ích của khách lên hàng đầu'

Giám đốc BEST Express Xuân Đỉnh 2 cho biết, bưu cục ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, đồng hành bởi đơn vị luôn tối đa hóa lợi ích của khách hàng.

Bưu cục nhượng quyền BEST Express Xuân Đỉnh 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội của anh Bùi Thế Bảo hoạt động từ tháng 7/2023. Mặc dù mới vận hành hơn một năm, bưu cục đã có hơn 30 nhân viên, cùng lượng đơn giao trung bình tới 70.000 đơn một tháng, đạt nhiều thành tích ấn tượng của một bưu cục chuyển nhượng. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm BEST có mặt tại Việt Nam, anh Bùi Thế Bảo chia sẻ về cơ duyên đến với BEST Express, cùng những kinh nghiệm trong ngành logistics.

Anh Bùi Thế Bảo, Giám đốc kinh doanh Bưu cục nhượng quyền BEST Express Xuân Đỉnh 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

- Cơ duyên nào khiến anh quyết định gia nhập BEST Express?

- Trước khi gia nhập mạng lưới của BEST Express, tôi và cộng sự chưa có kinh nghiệm trong ngành logistics. Tuy nhiên, chúng tôi đều trải qua điều hành sản xuất một vài mặt hàng để thương mại trong nước và xuất khẩu sang một số quốc gia châu Á. Quá trình đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng của ngành giao nhận vận chuyển nhất là trong thời đại công nghệ số, bán hàng online đa kênh đang rất phát triển bùng nổ như hiện nay.

Vì vậy, chúng tôi đã tìm hiểu về logistics. Khi thấy tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống" của Best Express, tôi và cộng sự thấy phù hợp mục tiêu hướng đến, nên quyết định trở thành đơn vị nhượng quyền.

- Quy mô bưu cục tính đến thời điểm hiện tại, thưa anh?

- Sau hơn một năm vận hành, hiện toàn bưu cục có hơn 30 nhân viên, hai xe tải, một xe bán tải, cùng hệ thống kho vận hoàn thiện, trong khi ngày mới thành lập chỉ vỏn vẹn 7 người, văn phòng nhỏ, gặp khó khăn đủ đường.

Thời điểm sáu tháng đầu, chúng tôi gần như muốn bỏ cuộc vì thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi chỉ tập trung vào vận hành, trong khi lượng hóa tăng cao, nhân sự không đáp ứng đủ khối lượng công việc, dòng tiền cũng không đủ để vận hành. Bước ngoặt để tồn tại là tôi và cộng sự đã tìm đến các chuyên gia tư vấn chiến lược, phân công ba anh em mỗi người một mảng, người phụ trách về nhân sự, vận hành; người phụ trách vật tư, xe cộ; người phụ trách sale và tài chính. Kết quả đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã thúc đẩy nhau lên và vận hành ổn định như hiện tại.

Đặc biệt, hiện tôi thấy đội ngũ shipper của mình đang là một đội hình bưu tá giao vận khá tốt ở tại Hà Nội. Điều này thể hiện rõ trong những đợt sale lớn, số lượng đơn dồn về tăng vọt, gấp nhiều lần ngày thường. Như hiện tại, có thời điểm một ngày đổ về tới 1.800 đơn hàng, một shipper của bưu cục có thể giao 150-200 đơn một ngày và tỷ lệ ký nhận cao.

Đặc biệt, thời điểm quá tải, tôi luôn có kế hoạch dự phòng, đó là tuyển ba, bốn người làm việc bán thời gian, sẵn sàng làm việc ngoài giờ để đáp ứng lượt giao hàng tăng cao, đảm bảo hàng về hôm nào, giao hết hôm đó, không bị ùn ứ hay chậm trễ.

- Tiêu chí tuyển dụng shipper của bưu cục là gì?

- Chúng tôi tuyển dụng shipper theo các tiêu chí về tuổi, địa bàn, lý lịch. Cụ thể, tôi ưu tiên shipper có độ tuổi 18-45 có smartphone, xe máy, sinh sống trên địa bàn đảm bảo nắm được địa hình, cung đường thuận tiện trong quá trình giao hàng hoặc từng tham gia giao nhận.

Shipper cần cung cấp đầy đủ căn cước công dân, lý lịch có xác nhận của phường, xã tại nơi sinh sống. Ngoài ra, các bạn cần đức tính trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy, quy định của bưu cục. Điều này rất quan trọng, bởi liên quan đến việc thu giữ COD và tỷ lệ giao hàng thành công.

- Trong bối cảnh nghề vận chuyển có tính cạnh tranh cao, anh làm thế nào để giữ chân các shipper?

- Tôi luôn đảm bảo mức thu nhập của nhân viên đúng với năng lực của từng cá nhân theo đánh giá hiệu quả công việc, mức công việc thực hiện, số năm kinh nghiệm làm việc và sự sáng tạo.

Ngoài ra chúng tôi có chính sách thưởng đối với các cá nhân đạt thành tựu trong tháng như: lượng hàng giao nhiều nhất, tỷ lệ ký nhận thành công cao nhất (bưu tá), lượng đơn sale vượt quá kế hoạch đề ra (nhân viên kinh doanh), chăm sóc khách hàng có tỷ lệ hoàn thấp nhất trong khoảng sản lượng (chăm sóc khách hàng). Đơn cử, shipper hoàn thành 2.000 đơn một tháng sẽ được thưởng một triệu đồng; hoàng thành 2.500 đơn sẽ được thưởng một triệu rưỡi.

Hàng tuần, chúng tôi cũng tổ chức họp ngắn giữa các phòng và ban giám đốc để đánh giá công việc tuần trước, kế hoạch tuần này và rút kinh nghiệm những việc chưa hoàn thành để trong tuần đạt hiệu quả cao nhất trong công việc của từng bộ phận.

Anh Bùi Thế Bảo trao đổi công việc với nhân viên bưu cục. Ảnh: Tùng Đinh

- Với khách hàng thì sao, cách bưu cục giữ chân khách hàng hiện có và thu hút khách hàng mới?

- Về chính sách chăm sóc khách hàng, bưu cục luôn chủ động đảm bảo khách hàng nhận được những thông tin cần thiết từ những đơn hàng của họ; đồng thời kịp thời giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hành trình đơn hàng cũng như thao tác trên hệ thống tài khoản của BBST express.

Chúng tôi cũng cố gắng xử lý nhanh các trường hợp khiếu nại, đền bù đối với đơn hàng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Về việc thu hút khách hàng mới, bưu cục luôn đưa ra những chính sách tốt về giá, về hỗ trợ theo quy chuẩn của BEST express; chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của BEST để khách hàng có sự cân nhắc và nhận định.

Đặc biệt, vào mùa cao điểm (các sàn thương mại điện tử sale lớn, dịp lễ, cuối năm), bưu cục luôn cử nhân viên hỗ trợ các shop để mang lại hiệu quả cho cả hai bên.

- Anh chị dự đoán thế nào về tiềm năng phát triển hoạt động chuyển phát nhanh tại địa phương?

- Khi bước ra từ ngành sản xuất sang thương mại vận chuyển, đồng nghĩa tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn của ngành logistics, đặc biệt là khi thời đại 4.0, kinh doanh online phát triển mạnh, các sàn thương mại sẽ mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Vậy nên bưu cục chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng và cố gắng tìm kiếm thêm những tệp khách hàng mới để đồng hành cùng ngành vận chuyển cũng như kinh doanh trực tuyến.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập BEST tại Việt Nam, tôi hy vọng đơn vị sẽ ngày càng vững mạnh để chèo lái con thuyền tiến xa, trở thành đơn vị đi đầu ngành chuyển phát trong nước.

Đội ngũ nhân viên bưu cục nhượng quyền Xuân Đỉnh 2 tại kho hàng của bưu cục. Ảnh: Tùng Đinh

- Định hướng hoạt động của bưu cục Xuân Đỉnh 2 trong năm tới?

- Chúng tôi hoạt động theo tiêu chỉ "Uy tín - tận tâm - đoàn kết" và luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đảm bảo nhu cầu cũng như lợi ích của khách hàng.

Mục tiêu phát triển trong năm tới của chúng tôi là ổn định vận hành giao nhận, giữ vững chất lượng dịch vụ hiện tại, hỗ trợ cần thiết những khách hàng mới và phát triển về lượng đơn sale khoảng từ 8% đến 15% mỗi quý.

Giám đốc BEST Xuân Đỉnh 2: 'Luôn đặt lợi ích của khách lên hàng đầu' Anh Bùi Thế Bảo chia sẻ quá trình vận hành BEST Xuân Đỉnh 2. Video: Ngọc Ngọc

Nguyễn Phượng