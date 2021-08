Giám đốc bệnh viện tỉnh Gia Lai bị đình chỉ công tác

Ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bị đình chỉ công tác 10 ngày vì thiếu trách nhiệm trong phòng dịch và tổ chức tiêm vaccine không đúng.

Quyết định trên do ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai ký hôm 20/8. Lý do tạm đình chỉ công tác do ông Mỹ thiếu trách nhiệm trong việc xử lý, chỉ đạo công tác phòng, chống Covid -19 ngày 19/8; tổ chức tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Mỹ còn để xảy ra sai sót trong chế độ thông tin báo cáo, xử lý ca nhiễm Covid-19.

61 nhân viên đầu tiên ở Gia Lai được tiêm vaccine Covid-19, hồi tháng 3. Ảnh: Trần Hóa

Sở Y tế yêu cầu ông Phạm Bá Mỹ kiểm điểm, giải trình các nội dung vi phạm và bàn giao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho ông Nguyễn Đăng Bảo, Phó giám đốc bệnh viện.

Trả lời VnExpress, ông Phạm Bá Mỹ cho biết, chưa nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác của Sở Y tế, chỉ nghe thông tin qua điện thoại. "Bây giờ tổ chức quyết định vậy thì phải chấp hành. Còn về đúng sai như thế nào phải qua hội đồng phán xét mới khách quan", ông Mỹ nói.

Từ ngày 28/5 đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 433 người mắc Covid -19, trong đó 52 trường hợp đã khỏi bệnh, còn 381 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Toàn tỉnh có 5.909 người cách ly tại nhà; 1.590 người cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý; 464 trường hợp cách ly tập trung tại các khách sạn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 7 ôtô vận tải hàng hóa có mã QR hoạt động "luồng xanh" chở người sai quy định từ vùng dịch về tỉnh.

Trần Hoá