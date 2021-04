Giám đốc bệnh viện ghen sau tai nạn của vợ

Tiền GiangBiết người đàn ông 59 tuổi chở vợ mình đi cấp cứu sau tai nạn, Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, ghen nên thuê giang hồ xử lý.

"Các nghi phạm thừa nhận hành vi nhưng lời khai chưa rõ ràng, các tình tiết chính xác thế nào chúng tôi sẽ làm rõ, công bố sau", lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang nói, ngày 10/4.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người, các nghi phạm là Nguyễn Văn Ngưu, 57 tuổi; Huỳnh Đức Trọng (tức Trọng Mát, 37 tuổi); Nguyễn Ngọc Hậu (tức Hậu Mã Voi, 25 tuổi); Lê Quốc Đạt (tức Hugo, 34 tuổi).

Nạn nhân tử vong là bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, thay vì người đàn ông 59 tuổi ngồi sau xe máy - "mục tiêu" ông Ngưu thuê giang hồ xử lý.

Ông Nguyễn Văn Ngưu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Nam.

Theo điều tra, chiều 11/3, bà Mười uống rượu với người đàn ông 59 tuổi và vợ ông Ngưu. Sau cuộc nhậu vợ ông Ngưu ngã xe, được người đàn ông kia đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Xong việc, ông này gọi điện cho bà Mười đến đón mình. Biết chuyện, giám đốc Ngưu ghen, yêu cầu Hậu, Trọng và Đạt "xử đẹp" ông này.

Khoảng 23h30, khi bà Mười chở người đàn ông 59 tuổi trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, bị nhóm Đạt đuổi theo. Chúng ép xe bà Mười vào lề, đoạn gần cây xăng Hồng Đức, thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Đạt rút dao tấn công nhưng đâm trúng bà Mười khiến nạn nhân tử vong.

Đạt đi xe đò về nhà người quen ở An Giang trốn, sau đó đi cai nghiện bắt buộc. Hậu đem xe máy Exciter 150 màu trắng (sử dụng khi gây án) bán cho một người ở Đồng Tháp.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, làm Trưởng ban chuyên án truy tìm các hung thủ. Cảnh sát trích xuất camera, phát hiện xe máy Exciter của nhóm nghi can nên truy vết. Đến ngày 8/4, hàng trăm cảnh sát đồng loạt bắt giữ ông Ngưu và các nghi can.

Sở Y tế Tiền Giang đã có quyết định đình chỉ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy đối với ông Ngưu.

