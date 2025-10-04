Đăk LăkÔng Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị bắt với cáo buộc liên vụ kê khống 255 ca tán sỏi.

Ngày 3/10, ông Giáp bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giam để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, trước đó hôm 22/9, ông Hoàng và Đức (Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu và Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức) bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-5/2024 và tháng 5 đến 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng. Tuy nhiên, hai trưởng khoa vẫn chỉ định thủ thuật nội soi tán sỏi, ghi trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện bằng máy laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả trên 33 triệu đồng. Riêng 20 hồ sơ còn lại, bệnh nhân không có bảo hiểm, phải tự thanh toán gần 26 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện cũng chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật hơn 60 triệu đồng cho 255 ca này.

Cơ quan điều tra cáo buộc, hành vi của ông Hoàng và Đức gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273,9 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản người bệnh trên 59 triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe bệnh nhân, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trần Hóa