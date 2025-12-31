Giám đốc Bất động sản Kiên Cường Phát bị bắt

Đồng NaiTrần Văn Kiên, Giám đốc Bất động sản Kiên Cường Phát, bị cáo buộc rao bán đất dự án rồi không triển khai mà lấy tiền tiêu xài, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Trần Văn Kiên, 39 tuổi, và cấp phó Phạm Khắc Học, 36 tuổi để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Kiên (bìa trái) và Phạm Khắc Học bị tạm giữ. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nhiều năm nay sau khi lập dự án Khu đô thị Ruby City tại phường Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước cũ), Kiên và Học lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho khách hàng ký hợp đồng mua các nền đất trong dự án.

Sau khi khách chuyển tiền, Kiên và Học chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay doanh nghiệp không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách như đã thỏa thuận, và cũng không còn khả năng trả lại tiền cho hàng trăm bị hại.

Công an Đồng Nai đề nghị người mua dự án trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

