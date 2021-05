Giám đốc bảo lãnh 14 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép bị bắt

Đà NẵngNguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 2.4000 USD để đưa 14 người Hàn Quốc nhập cảnh theo dạng "chuyên gia".

Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thực thi lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Anh Tuấn tại số 102 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái (quận Sơn Trà).

Tuấn là chủ ba công ty ở Đà Nẵng. Đầu tháng 2, 14 người Hàn Quốc đã liên hệ với một người Hàn Quốc đang làm giám đốc công ty ở Việt Nam, để làm thị thực nhập cảnh, chi phí 2.500 USD/người. Giám đốc công ty người Hàn Quốc sau đó liên hệ với Tuấn.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (áo trắng) bị bắt trưa 12/5. Ảnh: Đông Khanh.

Tuấn bảo lãnh cho công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng "chuyên gia", dạnh nghĩa làm việc cho công ty của mình. Ngoài ra, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ MAIN, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh.

Khi 12 người nhập cảnh thành công, người giám đốc Hàn Quốc liên hệ với Tuấn trước đó đã chuyển trước tiền công 2.400 USD (hai người còn lại chưa trả tiền). 14 người Hàn Quốc sau đó àm nhiều công việc khác nhau, không làm việc cho công ty của Tuấn.

Ngày 24/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) đã phát hiện nhóm 14 người Hàn Quốc, do Tuấn bảo lãnh nhập cảnh, lưu trú và hoạt động không đúng mục đích xin thị thực.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nguyễn Đông