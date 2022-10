Giám đốc bán gần 1.000 hoá đơn khống bị bắt

An GiangNguyễn Hữu Phước điều hành 6 công ty, bán khống 997 hoá đơn, giá trị hàng hoá hơn 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ.

Ngày 5/10, Nguyễn Hữu Phước, 54 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang bắt tại một bệnh viện ở TP HCM, sau hơn một tháng trốn truy nã về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn. Bước đầu, bị can đã thừa nhận hành vi.

Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan điều tra, từ 10/2018 đến 5/2020, Phước lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên. Trong thời gian này, bị can đã xuất 997 hoá đơn khống gần hai triệu m3 cát, tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn là 102 tỷ đồng, cho hai công ty của Lê Thanh Vân đứng tên. Việc này giúp Phước thu lợi 3 tỷ đồng.

Tiếp đó, Vân đem bán số hoá đơn trên, thu lợi thêm gần 2 tỷ đồng. Khi người này bị bắt tạm giam thì Phước bỏ trốn, bị truy nã.

Ngọc Tài