Hai lãnh đạo Apple Greg Joswiak và John Ternus mời các phóng viên bẻ gãy iPhone Air nhưng không ai thực hiện thành công.

"Hãy thử uốn cong nó xem nào", Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, nói với phóng viên Mark Spoonauer của Tom's Guide và Lance Ulanoff của TechRadar trong buổi phỏng vấn sau sự kiện ra mắt iPhone 17.

Cả Ulanoff và Spoonauer thay nhau bẻ iPhone Air bằng tay, nhưng máy vẫn tỏ ra cứng cáp. Smartphone này mỏng 5,6 mm này chỉ cong nhẹ và nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Giám đốc Apple 'thách' bẻ gãy iPhone Air Khoảnh khắc hai phóng viên thử bẻ iPhone Air. Video: Tom's Guide/YouTube

John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, sau đó giải thích dải titan ở cạnh bên của iPhone Air là "chìa khóa" cho độ bền. "Thiết bị bền hơn bất cứ iPhone nào trước đây", Ternus nói. "Nó vượt qua các chỉ số nội bộ của chúng tôi về độ bền khi uốn cong, vốn đã có tiêu chuẩn rất cao".

Joswiak thêm rằng cấu tạo iPhone Air như một "tòa nhà chống địa chấn", có thể chịu một số tác động nhưng sẽ trở lại hình dạng cũ. Kết cấu đó cho phép điện thoại có kiểu dáng mỏng nhẹ nhưng vẫn đạt độ bền, khả năng chịu ngoại lực lớn.

Trước đó, một số người lo ngại iPhone Air quá mỏng có thể khiến thiết bị gặp sự cố uốn cong (bendgate) như với iPhone 6 và 6 Plus năm 2014. Khi đó, bộ đôi bị phàn nàn dễ cong, gãy ngay cả trong điều kiện sử dụng bình thường. Apple từng phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cải tiến độ bền trong các thế hệ sau.

Với số đo 5,6 mm, iPhone Air là điện thoại mỏng nhất Apple từng sản xuất. Sản phẩm được đánh giá mỏng nhưng chắc chắn, hoàn thiện tốt, màn hình đẹp, điềm trừ là chỉ có một camera. "Có vẻ như nó sắp bay mất khi bạn cầm nó", CEO Tim Cook nói với WSJ sau khi smartphone này ra mắt.

Bảo Lâm (theo Business Insider, Tom's Guide)