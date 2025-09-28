Giẫm đạp tại mít tinh của chính trị gia Ấn Độ, 39 người chết

Giẫm đạp tại cuộc mít tinh của nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay ở miền nam Ấn Độ khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và 46 người bị thương.

Truyền thông Ấn Độ ngày 27/9 đưa tin cuộc mít tinh của ông Vijay, một trong những diễn viên chuyển sang làm chính trị nổi tiếng nhất đất nước, diễn ra tại quận Karur, bang miền nam Tamil Nadu, quy tụ hàng chục nghìn người tham gia.

Đám đông tụ tập tham dự buổi mít tinh của diễn viên kiêm chính trị gia Ấn Độ Vijay ở bang miền nam Tamil Nadu ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ tập trung tại cuộc mít tinh giữa lúc thời tiết nắng nóng gay gắt và Vijay đã đến muộn vài giờ. Theo lời các quan chức địa phương, trong lúc Vijay phát biểu từ trên nóc một chiếc xe buýt, một nhóm người ủng hộ và người hâm mộ đã tìm cách ào lên để đến gần ông. Họ xô ngã hàng rào xung quanh xe buýt, gây ra vụ giẫm đạp.

Diễn viên kiêm chính trị gia này đã dừng bài phát biểu giữa chừng khi biết có người bị ngất và ngã trong đám đông do giẫm đạp.

Sau khi thấy các nạn nhân được đưa đến bệnh viện, ông tiếp tục phát biểu nhưng nhanh chóng kết thúc nó do nhận thấy tình hình bất thường ở một khu vực trong đám đông khổng lồ.

Khoảnh khắc vụ giẫm đạp xảy ra tại buổi mít tinh của chính trị gia Ấn Độ Khoảnh khắc vụ giẫm đạp xảy ra tại buổi mít tinh ngày 27/9. Video: NDTV

"Tôi vô cùng đau buồn khi biết được rằng 36 người, trong đó có 8 trẻ em và 16 phụ nữ, đã thiệt mạng", M.K. Stalin, thủ hiến bang Tamil Nadu, viết trên X. Giới chức Ấn Độ sau đó cập nhật rằng 39 người đã thiệt mạng, 46 người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Vài giờ sau sự việc, Vijay đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Trái tim tôi tan vỡ", ông viết trên X. "Lòng tôi đang đau đớn khôn tả, một nỗi đau và nỗi buồn không lời nào diễn đạt được".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay vụ giẫm đạp là một "sự cố đáng tiếc đau lòng". "Tôi chia buồn với những gia đình đã mất đi người thân yêu. Mong họ có thêm sức mạnh trong thời khắc khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm hồi phục", ông viết trên mạng xã hội.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân vụ giẫm đạp tới bệnh viện. Ảnh: AP

Tại các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị vượt xa người thường, bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của người Tamil về sùng bái anh hùng và hình ảnh cá nhân. Nhiều diễn viên ngôi sao đã trở thành chính trị gia và thậm chí còn được coi như thánh nhân.

Vijay năm 2024 rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất và thành lập chính đảng của riêng mình. Hiện chưa rõ liệu ông có kế hoạch tranh cử tại bang Tamil Nadu hay không.

Các vụ giẫm đạp xảy ra khá thường xuyên ở Ấn Độ. Hồi tháng một, ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu chen lấn để tắm trên một dòng sông thiêng trong lễ hội Maha Kumbh. Đây là sự kiện tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới.

Vũ Hoàng (Theo AP)