Giẫm đạp tại mít tinh của chính trị gia Ấn Độ, 36 người chết

Giẫm đạp tại cuộc mít tinh của nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay ở miền nam Ấn Độ khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Truyền thông Ấn Độ ngày 27/9 đưa tin cuộc mít tinh của ông Vijay, một trong những diễn viên chuyển sang làm chính trị nổi tiếng nhất đất nước, diễn ra hôm qua tại quận Karur, bang miền nam Tamil Nadu, quy tụ hàng chục nghìn người tham gia.

Theo lời các quan chức địa phương, trong lúc Vijay phát biểu trước đám đông đang chen lấn xô đẩy, một nhóm người ủng hộ và người hâm mộ đã bị ngã khi cố gắng tiếp cận chiếc xe buýt của ông, gây ra vụ giẫm đạp. Những người ủng hộ tập trung tại cuộc mít tinh giữa lúc thời tiết nắng nóng gay gắt và Vijay đã đến muộn vài giờ.

Đám đông tụ tập tham dự buổi mít tinh của diễn viên kiêm chính trị gia Ấn Độ Vijay ở bang miền nam Tamil Nadu ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Ma Subramanian cho hay trong số những nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em. "Đã xảy ra tình trạng mất trật tự" tại sự kiện, ông nói.

Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn lời các quan chức cho hay ít nhất 30 người đã ngất xỉu trong khi Vijay phát biểu từ trên nóc chiếc xe vận động của ông và được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Diễn viên kiêm chính trị gia này đã dừng bài phát biểu giữa chừng khi biết có người bị ngất và ngã trong đám đông.

Sau khi thấy các nạn nhân được đưa đến bệnh viện, ông tiếp tục phát biểu nhưng nhanh chóng kết thúc nó do nhận thấy tình hình bất thường ở một khu vực trong đám đông khổng lồ.

Vài giờ sau sự việc, Vijay đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Trái tim tôi tan vỡ", ông viết trên X. "Lòng tôi đang đau đớn khôn tả, một nỗi đau và nỗi buồn không lời nào diễn đạt được".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay vụ giẫm đạp là một "sự cố đáng tiếc đau lòng". "Tôi chia buồn với những gia đình đã mất đi người thân yêu. Mong họ có thêm sức mạnh trong thời khắc khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm hồi phục", ông viết trên mạng xã hội.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân vụ giẫm đạp tới bệnh viện. Ảnh: AP

Tại các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị vượt xa người thường, bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của người Tamil về sùng bái anh hùng và sùng bái hình ảnh. Nhiều ngôi sao đã trở thành chính trị gia và thậm chí còn được phong địa vị thần thánh.

Vijay năm 2024 rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất và thành lập chính đảng của riêng mình. Hiện chưa rõ liệu ông có kế hoạch tranh cử tại bang Tamil Nadu hay không.

Các vụ giẫm đạp xảy ra khá thường xuyên ở Ấn Độ. Hồi tháng một, ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu chen lấn để tắm trên một dòng sông linh thiêng trong lễ hội Maha Kumbh. Đây là sự kiện tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới.

Vũ Hoàng (Theo AP)