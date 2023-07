'Giảm chi phí logistics sẽ không ảnh hưởng giá thuê kho của Mỹ'

MỹGiá thuê kho sẽ tiếp tục tăng dù các chi phí khác trong chuỗi cung ứng giảm mạnh, theo CEO Prologis.

Prologis là một trong những doanh nghiệp cho thuê kho bãi lớn hàng đầu tại Mỹ. Giá thuê kho ở xứ sở cờ hoa mới đây được các chuyên gia đánh giá đã linh hoạt hơn nhiều so với chi phí vận chuyển hàng không, tàu biển, xe tải và xe lửa. Mức giá cho các dịch vụ này thời gian qua có dấu hiệu giảm mạnh do người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu do lạm phát, chuyển từ sắm hàng hóa sang dịch vụ.

Theo Hamid Moghadam - Giám đốc điều hành Prologis, việc tăng giá thuê kho đang giảm dần khi thị trường dần trở lại mức bình thường. Ông kỳ vọng khi tỷ lệ làm phát tăng lên có thể giúp cải thiện mức phí này "thêm một ít" để thị trường ổn định hơn.

Prologis dự kiến mức tăng trưởng cho thuê từ 5% đến 10% trong danh mục đầu tư năm nay do tình hình tăng giá và gia hạn hợp đồng đặt lại ở mức cao hơn. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng cho thuê của công ty đạt gần 30%.

Cổ phiếu của Prologis vào ngày 18/7 ghi nhận ở mức thấp hơn 3,1% do một số nhà đầu tư chốt lãi. Vào cuối quý II, tỷ lệ kho trống trung bình của công ty là 2,5%, tăng từ 2% trong giai đoạn trước đó.

Bên trong nhà kho Prologis của Munich East DC1 ở Bruckberg, Đức, ngày 30/11/2020. Ảnh: Reuters

Không gian kho quanh khu phức hợp cảng container đông đúc bậc nhất của Mỹ tại miền Nam California đã nới lỏng, sau khi các đối tác vận chuyển và lưu trữ chuyển hướng đưa hàng hóa đến các cảng ở bờ Đông và Vịnh Mexico. Mục đích nhằm tránh sự gián đoạn liên quan đến các cuộc đàm phán về lao động ở cảng bờ Tây.

Cushman & Wakefield cho biết tỷ lệ trống kho hàng ở Inland Empire, một trong những nơi neo đậu tàu chuyển hàng lớn nhất của Mỹ, chuyên phục vụ các cảng Los Angeles và Long Beach, đạt 3,4%, tăng 0,5% so với quý II/2022.

"Trong hai đến ba năm qua, giá thuê đã thực sự tăng khoảng 150-180% trong một số trường hợp", Giám đốc điều hành Prologis cho biết. Ông và các chuyên gia bất động sản khác nhận định việc xây dựng nhà kho sẽ khiến tỷ lệ kho trống tăng cao trước khi thị trường vào giai đoạn cạn kiệt vào cuối năm tới.

Jason Tolliver, đồng lãnh đạo bộ phận dịch vụ công nghiệp và logistics của Cushman & Wakefield tại châu Mỹ cho biết tình hình trước mắt dự kiến tiếp tục là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp cho thuê nhà kho trong tương lai gần.

Cẩn Y (Theo Reuters)