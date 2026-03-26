Giảm chi phí logistics nhờ tối ưu hóa vòng đời bao bì

Giải pháp IoT và bao bì tái sử dụng giúp Whitecroft Lighting giảm rác thải, tăng minh bạch chuỗi cung ứng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Whitecroft Lighting, thành viên của Fagerhult Group (Thụy Sĩ), là nhà cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh và bền vững hàng đầu có trụ sở ở Vương quốc Anh. Theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0 dựa trên khoa học và nguyên tắc thiết kế tuần hoàn, doanh nghiệp này đang phát triển các cách tiếp cận mới nhằm giảm tác động môi trường trên toàn chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra trong vận hành chuỗi cung ứng là phải giảm thiểu tác động của bao bì dùng một lần, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả logistics trên toàn thị trường Anh quốc. Mỗi dự án lớn tiêu tốn hàng nghìn thùng carton rồi nhanh chóng bị thải bỏ, kéo theo chi phí xử lý rác cao tại công trường. Doanh nghiệp cũng thiếu khả năng theo dõi các tài sản bao bì tái sử dụng giữa nhiều địa điểm, trong khi mục tiêu cắt giảm 80% vật liệu nguyên sinh vào năm 2030 đòi hỏi những giải pháp mang tính đột phá.

Hệ thống bao bì thông minh Geopak tích hợp công nghệ IoT giúp theo dõi vị trí theo thời gian thực, tối ưu vận hành logistics và giảm thiểu rác thải trong chuỗi cung ứng. Ảnh: Whitecroft Lighting

Bao bì dùng một lần không chỉ gây áp lực môi trường mà còn kém hiệu quả vận hành, đặc biệt trong các dự án quy mô lớn như Fife Learning Campus, nơi sản phẩm chiếu sáng cần được vận chuyển an toàn nhưng vẫn phải tối ưu dấu chân carbon.

Để giải quyết, Whitecroft hợp tác với Peak Technologies, Sensolus và Cardiff Metropolitan University phát triển Geopak – giải pháp bao bì tái sử dụng tích hợp theo dõi GPS. Sensolus cung cấp phần cứng và kết nối định vị, trong khi Peak Technologies triển khai nền tảng phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ vận hành.

Mỗi trong số 310 container Geopak được gắn thiết bị theo dõi, biến bao bì thành tài sản thông minh có thể giám sát theo thời gian thực trên toàn mạng lưới 7.500 km. Nền tảng IoT ghi nhận liên tục dữ liệu vị trí, theo dõi thời điểm giao nhận, thời gian lưu kho và hành trình hoàn trả. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu quy mô đội container, cải thiện kế hoạch giao hàng và nâng cao niềm tin của khách hàng.

Hệ thống còn cung cấp bảng điều khiển thời gian thực và phân tích dự đoán bằng AI, giúp chuyển dữ liệu vận hành thành insight kinh doanh. Cảnh báo tự động được kích hoạt khi phát sinh sự kiện giao hàng, lưu kho kéo dài hoặc cần thu hồi tài sản, loại bỏ quy trình theo dõi thủ công. Việc tích hợp API với hệ thống quản lý kho và ERP hiện hữu giúp mô hình bao bì tuần hoàn vận hành trơn tru mà không phát sinh thêm gánh nặng hành chính.

Kết quả, giải pháp Geopak đã loại bỏ khoảng 100.000 thùng carton khỏi chuỗi cung ứng, cắt giảm 2 tấn rác thải bao bì trong vòng đời dự án và đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm vật liệu nguyên sinh của Whitecroft. Trên phương diện vận hành, 310 container hoạt động liên tục trên mạng lưới rộng lớn, với khả năng theo dõi trực tiếp tại các thành phố như Manchester, Cardiff, Edinburgh và London.

Về tài chính, riêng dự án Fife Learning Campus đã tiết kiệm khoảng 6.000 bảng chi phí xử lý rác, đồng thời giảm đáng kể chi phí logistics nhờ tối ưu hóa vòng đời bao bì.

Hải My (Theo Logistics Manager)