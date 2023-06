Giảm cân đến mức suy kiệt

Hà NộiSinh con được ba tháng, người mẹ 31 tuổi cắt tinh bột, tập luyện cường độ cao để giảm cân đến mức kiệt sức phải nhập viện.

Ngày 9/6, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, huyết áp thất thường, tim đập nhanh, viêm loét hang vị dạ dày.

Người bệnh cho biết, trước khi mang thai nặng 45 kg, cao 1,6 m. Sau sinh, chị tăng 22 kg nên quyết giảm cân. Chị bỏ hoàn toàn tinh bột, chạy bộ và nhảy dây 5 tiếng một ngày. Áp dụng được hai tuần, sức khỏe có dấu hiệu bất thường, nhiều lần ngất khi đang chạy bộ do tụt huyết áp.

Bác sĩ Tuấn yêu cầu bệnh nhân nhập viện do cơ thể suy kiệt. Bệnh nhân đề nghị được phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, tuy nhiên bác sĩ từ chối do chị đang nuôi con bằng sữa mẹ, cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng. Thay vào đó, người bệnh được hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp để giảm cân an toàn, khoa học.

Phụ nữ muốn giảm cân sau khi sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ảnh: Istock

Bác sĩ Tuấn cho biết, phụ nữ mang thai, cơ thể thay đổi về nội tiết tố dẫn đến tăng cân. Phụ nữ sau sinh cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảm cân hơn so với người bình thường bởi nhiều yếu tố như phải đảm bảo dinh dưỡng, nguồn sữa nuôi con, căng thẳng tâm lý, trầm cảm.

"Quá trình giảm cân cần kiên trì, bình tĩnh, không nóng vội dùng phương pháp phản khoa học, ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến hệ lụy kéo dài", ông Tuấn nói.

Để giảm cân sau sinh, nên ăn nhiều rau củ và thực phẩm có chất đạm, giảm thức ăn chứa đường và chất béo. Tập các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, sau đó tăng dần độ khó và thời lượng. Hạn chế stress bằng cách tập yoga, hít thở sâu, hoặc tham gia các hoạt động yêu thích để tâm lý thoải mái. Uống đủ 8-10 ly nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc.

Mẹ đang cho con bú cần cân nhắc tác động của việc giảm cân đến chất lượng sữa mẹ và cung cấp đủ lượng calo cho con bú. Tốt nhất, nên thảo luận với bác sĩ để được tư vấn cụ thể.

Thúy Quỳnh