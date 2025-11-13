Giảm cân cấp tốc để cưới vợ, người đàn ông 134 kg tử vong

Một người đàn ông Trung Quốc quyết định phẫu thuật cắt dạ dày để giảm béo, nhằm tạo ấn tượng tốt với bố mẹ bạn gái trước khi kết hôn nhưng đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau ca mổ.

Người đàn ông 36 tuổi, biệt danh Li Jiang, ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, miền bắc Trung Quốc, vật lộn với cân nặng trong thời gian dài và gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen ăn uống, theo SCMP ngày 13/11. Anh cao 1,74 m và nặng hơn 134 kg.

Theo người anh trai, Li gần đây hẹn hò và mối quan hệ tiến triển tốt, cả hai đang chuẩn bị gặp gỡ gia đình của đối phương. Với mong muốn tạo ra một hình ảnh khỏe khoắn hơn trước mặt gia đình bạn gái, anh quyết định phẫu thuật cắt dạ dày. "Mọi chuyện đang suôn sẻ nên cậu ấy muốn giảm cân trước khi ra mắt bố mẹ. Li làm vậy vì đang chuẩn bị cho hôn nhân", anh trai chia sẻ.

Ngày 30/9, Li nhập viện Bệnh viện Nhân dân số 9 ở Trịnh Châu để phẫu thuật. Ca mổ thành công hôm 2/10, anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để hồi sức sau phẫu thuật, sau đó về phòng bệnh thường vào hôm sau. Tuy nhiên, hôm 4/10, tình trạng của Li đột ngột xấu đi. Khoảng 6h40, anh được phát hiện ngừng thở và được đưa trở lại ICU để cấp cứu. Li tử vong hôm 5/10 do suy hô hấp.

Li khi trong bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Theo hồ sơ bệnh án, suốt một năm qua, Li có cân nặng tăng dần kèm theo triệu chứng ngáy khi ngủ. Lúc nhập viện, anh cũng được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, tăng mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Gia đình đặt nghi vấn về việc bệnh viện có đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của Li trước khi phẫu thuật hay không. Họ cũng lo ngại về cách xử lý các biến chứng hậu phẫu và tính kịp thời của việc cấp cứu.

Phản hồi với Jimu News, bệnh viện cho hay đánh giá trước ca mổ cho thấy anh Li đáp ứng các tiêu chí để thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày. Sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe bất thường của bệnh nhân, cơ sở y tế này đã chuyển anh đến ICU để cấp cứu trong vòng 5 phút, phủ nhận cáo buộc của gia đình về việc "điều trị không kịp thời".

Ngày 10/10, hai bên đã ủy thác cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi. "Báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng sẽ là cơ sở có tính pháp lý nhất để xác định nguyên nhân tử vong", đại diện cơ sở y tế cho biết, đồng thời cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm theo kết quả và các luật lệ, quy định liên quan.

Vụ việc trở thành cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. "Luôn có nguy cơ tử vong với loại phẫu thuật này. Các bác sĩ có thể cố gắng hết sức nhưng không có gì đảm bảo", một người bình luận. Trong khi một người khác viết: "Phẫu thuật cắt dạ dày vẫn là một ca mổ, nó luôn đi kèm rủi ro. Nếu bạn có thể giảm cân tự nhiên, hãy làm điều đó thay vì phẫu thuật".

Bình Minh (Theo Jimu News, QQ, SCMP)