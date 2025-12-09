Giảm bụi mịn PM2.5 với giải pháp lọc không khí chủ động

Ô nhiễm bụi mịn liên tục tăng khiến nhiều gia đình Hà Nội ưu tiên thiết bị lọc không khí công nghệ chủ động, nhằm kiểm soát chất lượng không khí trong nhà và giảm tác hại PM2.5.

Đầu tháng 12, bầu trời Hà Nội nhiều lần chìm trong sương trắng, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vượt mốc 200-230, được xếp vào nhóm "rất không tốt cho sức khỏe", vào nhóm cao nhất thế giới theo dữ liệu của IQAir.

Bối cảnh ô nhiễm khiến nhiều gia đình chọn chủ động kiểm soát không khí tại không gian sống. Máy lọc không khí ứng dụng công nghệ hiện đại như Airdog được nhiều gia đình lựa chọn để bảo vệ sức khỏe.

Khách hàng mua đến 6 chiếc máy lọc không khí cho gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Airdog

Máy lọc không khí Airdog dùng công nghệ lọc điện trường chủ động TPA (Two Pole Active). Thay vì giữ bụi bằng màng lọc thụ động, thiết bị tạo điện trường để hút và giữ lại các hạt ô nhiễm, virus và vi khuẩn trên bộ thu bụi. Bộ thu này có thể tháo rửa, tái sử dụng trong nhiều năm theo khuyến nghị kỹ thuật. Việc không cần thay lõi lọc định kỳ giảm đáng kể chi phí vận hành và lượng rác thải từ vật tư tiêu hao.

Khả năng xử lý các hạt kích thước siêu nhỏ, bao gồm cả bụi dưới ngưỡng PM2.5, là lý do dòng công nghệ điện trường được nhiều gia đình đô thị chú ý trong bối cảnh ô nhiễm diễn biến phức tạp. Với những khu vực mật độ xây dựng cao hoặc nhà ở gần trục giao thông lớn, thiết bị lọc không khí giúp giảm rủi ro phơi nhiễm ngay cả khi cửa nhà đóng kín.

Khách hàng vệ sinh bộ lọc Airdog sau gần 1 tháng sử dụng. Ảnh: Airdog

Yếu tố bền vững cũng ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn của người dùng. Việc có thể tái sử dụng bộ lọc trong thời gian dài phù hợp với xu hướng tiêu dùng giảm chất thải và tối ưu chi phí vận hành. Đây là nét thay đổi trong hành vi của người dùng đô thị, vốn ngày càng quan tâm đến vòng đời thiết bị và tác động môi trường.

Tại Hà Nội, một số gia đình chia sẻ họ duy trì thói quen theo dõi AQI mỗi sáng và điều chỉnh sinh hoạt phù hợp, đồng thời vận hành máy lọc không khí để duy trì môi trường ổn định trong nhà. Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, thiết bị lọc trở thành giải pháp hỗ trợ dài hạn, thay vì công cụ sử dụng theo mùa như trước đây.

Nhiều gia đình đến cửa hàng Airdog để tìm hiểu các giải pháp lọc không khí trong bối cảnh ô nhiễm đô thị. Ảnh: Airdog

Dù không phải lựa chọn duy nhất trên thị trường, các thiết bị lọc không khí thế hệ mới thể hiện xu hướng rõ ràng khi người dân đô thị chủ động tạo "vùng an toàn" cho sức khỏe hô hấp ngay trong không gian sống. Trong bối cảnh chất lượng không khí còn biến động khó lường, việc kiểm soát môi trường trong nhà được xem là giải pháp thiết thực để giảm phơi nhiễm và bảo vệ sức khỏe dài hạn.

