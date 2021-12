Giảm 50% trước bạ ôtô - đại lý hưởng lợi

Sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ, nhiều hãng cắt bớt khuyến mãi ở các mức khác nhau, khiến khách hàng cảm thấy thiệt thòi.

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ tháng 12 khiến thị trường phản ứng sốc. Các đại lý đồng loạt cắt khuyến mãi, người dân đổ xô đi mua xe và đăng ký xe. Các showroom tiếp lượng khách cao gấp nhiều lần ngày thường.

Tác động lớn nhất tới người tiêu dùng là mức khuyến mãi lập tức thay đổi. Nhiều khách hàng băn khoăn, giảm trước bạ, nhưng cắt khuyến mãi thì liệu người mua có được lợi hơn so với trước?

Theo các chuyên gia, trước hết, với việc giảm trước bạ, thực tế hãng và các đại lý bán xe là những người nhận được lợi ích ngay lập tức, vì đạt mục tiêu kép. Thứ nhất, doanh số tăng nhanh chóng. Thứ hai, tăng lợi nhuận vì hạn chế được khoản tiền chi để giảm giá. Trong khi đó, với khách hàng, có người hưởng lợi, người không.

Khách hàng xem xe tại một đại lý Kia phía nam. Ảnh: Phạm Trung

Anh Hoàng Việt, Hà Nội, mua chiếc Tucson từ đầu tháng 11, với giá xe 800 triệu, giá lăn bánh 930 triệu, lệ phí trước bạ khi ấy chưa được giảm. Hiện nay, sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ, đại lý đẩy giá xe lên mức 846 triệu, giá lăn bánh là khoảng 925 triệu. Tổng tiền mà khách hàng phải bỏ ra trước và sau khi giảm trước bạ là không đổi. Trường hợp này, khách không được lợi ích nào.

Nguyễn Tùng cũng chọn một mẫu crossover cỡ C như Hoàng Việt, nhưng thương hiệu Nhật, chiếc CR-V. Anh mua xe vào tháng 11, khi ấy giá xe giảm 90 triệu. Sang tháng 12, mức này co lại chỉ còn 60 triệu, tức thiệt 30 triệu. Nhưng với mức giảm 50% lệ phí trước bạ, anh tiết kiệm được thêm 67 triệu nữa cho chiếc CR-V bản L đăng ký tại Hà Nội. Như vậy, nếu tính mua trong tháng 12 so với tháng 11, Tùng được lợi thêm 37 triệu.

Cùng một tầm giá, nhưng chính sách khác nhau giữa các đại lý có thể khiến việc được "lợi" hay không của khách hàng có các đáp án khác nhau. Về cơ bản, khi được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tức khách được giảm khoảng 5-6% giá xe (tùy địa phương). Nếu khoản khuyến mãi bị cắt bớt của đại lý nhỏ hơn 5% giá xe thì khách hàng vẫn được lợi, nhưng nếu khoản này từ 5% trở lên thì khách hàng không đợi lợi gì.

Với cách tính này, khách mua xe cỡ nhỏ thường không được lợi nhiều sau khi giảm trước bạ. Ví dụ với xe giá 600 triệu, tiền trước bạ được giảm là 30-36 triệu, trong khi khoản khuyến mãi bị cắt cũng khoảng 20 triệu, thậm chí nhiều hơn. Như vậy, so với trước tháng 12, khách được thêm khoảng 10 triệu hoặc không được gì.

Thậm chí, có một số khách mua xe lắp ráp hiện tại vẫn bị "thiệt", vì phải mua thêm phụ kiện để nhận xe sớm, bởi nguồn cung hạn chế, ví dụ Hyundai Santa Fe, Ford Ranger. Nếu không quá vội cần xe, khách có thể chờ theo thứ tự, không mua thêm phụ kiện, hoặc thậm chí tìm một lựa chọn khác phù hợp. Tuy nhiên, nếu đã quá yêu thích các dòng xe bán "bia kèm lạc", nhiều khách vẫn vui vẻ "xuống" tiền.

Người dân chờ ngoài cổng phòng đăng ký ôtô ở Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Minh Đạt

Trong ngày 1/12, theo Tổng cục thuế có tới 12.000 ôtô lắp ráp trong nước làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ để đăng ký. Con số này con cao hơn 8.800 xe của cả tháng 8. Trong bình quân quý III, mỗi tháng có khoảng 16.200 xe đăng ký. Chỉ ngày đầu tháng 12 đã đăng ký bằng 70% trung bình một tháng trước đây.

Người tiêu dùng sẽ có 6 tháng, từ 1/12 năm nay đến hết ngày 31/5 năm sau để hưởng 50% lệ phí trước bạ khi mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội để các hãng giới thiệu các mẫu xe lắp ráp mới để tận dụng lực đẩy từ chính sách.

Đức Trí