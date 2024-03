Giảm 38 triệu đồng - kỳ vọng giành thị phần của Veloz Cross

Hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá bán lẻ của dòng MPV Veloz Cross với mức giảm 38 triệu đồng cho bản CVT và CVT Top, từ 1/3.

Cụ thể, mẫu MPV của Toyota có giá 638 triệu đồng cho bản CVT và 660 triệu đồng cho bản CVT Top. Đây là mức giá thấp nhất của Veloz Cross từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2022.

Veloz Cross sử dụng cụm đèn chiếu sáng full-LED.

Theo Toyota Việt Nam (TMV), với thiết kế cứng cáp, nhiều tiện nghi và tính thực dụng cao, Veloz Cross nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình người Việt khi tìm kiếm một mẫu xe đa dụng.

Veloz Cross có thiết kế ngoại thất nhất quán với những mẫu xe mới của Toyota thời gian gần đây, gồm nhiều đường thẳng, tạo mảng miếng góc cạnh. Trong khi đó, không gian ngoại thất cũng rộng rãi hơn với trục cơ sở dài 2.750 mm cùng hệ dẫn động cầu trước giúp tối ưu phần sàn.

"Veloz Cross là một trong những mẫu xe có không gian hàng ghế thứ 2 thoải mái nhất phân khúc với chiều rộng 980 mm. Hàng ghế này cũng có thể điều chỉnh trượt linh hoạt giúp tăng thêm khoảng để chân cũng như mở rộng không gian bước vào hàng ghế thứ 3", đại diện TMV nói.

Không gian bên trong xe khi gập hàng ghế thứ 2.

Về tổng thể, xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm. Veloz Cross cũng sử dụng hệ khung gầm Unibody. Hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau kiểu thanh xoắn đi cùng hệ dẫn động cầu trước.

Điểm tạo sự khác biệt của Veloz Cross so với các đối thủ cùng phân khúc là các trang bị an toàn. Xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như: Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hàng ngang dốc...

Thiết kế đuôi xe của Veloz Cross.

Ngoài ra, ở phiên bản Top thì Toyota còn tích hợp gói công nghệ TSS (Toyota Safety Sense) gồm: Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn đường LDA, đèn chiếu xa tự động AHB, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, Kiểm soát vận hành chân ga, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 6 túi khí...

Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5, sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số CVT. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 5,8L/100 km trên đường hỗn hợp.

Cũng theo công bố của TMV, trong năm 2023, doanh số của dòng MPV này là 9.318 chiếc. Trong 2 tháng đầu năm 2024, hãng xe Nhật đã bàn giao 399 xe. Đây là yếu tố được hãng Nhật kỳ vọng giúp Veloz Cross bứt tốc trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam.

Hội An

Ảnh: Toyota Việt Nam