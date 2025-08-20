Giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho các trường hợp trả tiền hàng năm

Chính phủ ban hành Nghị định 230, giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho mọi trường hợp trả tiền hàng năm, đồng thời bổ sung miễn tiền sử dụng đất cho hộ dân tái định cư.

Khác với những năm trước, khi chính sách miễn, giảm thường chỉ áp dụng cho một số ngành, lĩnh vực hoặc đối tượng cụ thể, quy định lần này có phạm vi bao trùm, kể cả người sử dụng đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, không thuộc diện ưu đãi hay đã hết thời hạn miễn giảm.

Mức giảm được tính trực tiếp trên số tiền thuê đất phải nộp năm 2025 theo thông báo thu hoặc theo quy định pháp luật. Chính sách không áp dụng với khoản nợ cũ, tiền chậm nộp và không tính trên phần đã được giảm của năm 2024.

So với quy định hiện hành, sự thay đổi lớn nhất của Nghị định 230 là tính bao trùm. Trước đây, việc miễn giảm thường mang tính tình huống, ví dụ trong giai đoạn dịch bệnh hoặc với nhóm ngành đặc thù. Nay, toàn bộ người thuê đất trả tiền hàng năm đều được giảm, tạo sự minh bạch và đơn giản trong thực hiện. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ tức thời, nhằm giảm gánh nặng chi phí cố định cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bất động sản Cần Giờ, TP HCM tháng 4/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Không chỉ tập trung vào giảm tiền thuê đất, Nghị định 230 còn bổ sung các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất vì mục tiêu an sinh xã hội. Theo đó, hộ dân tái định cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, các làng chài hoặc người dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển vào khu tái định cư theo quy hoạch đều được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức. Những quy định này thể hiện định hướng nhân văn, vừa hỗ trợ người dân yếu thế, vừa tạo điều kiện để ổn định dân cư lâu dài.

Đối với đất quốc phòng kết hợp sản xuất, xây dựng kinh tế, nghị định quy định giảm 30% tiền sử dụng đất hàng năm. Tuy nhiên, việc hưởng ưu đãi phải gắn liền với sử dụng đất đúng phương án được phê duyệt; nếu phát hiện sai mục đích, số tiền đã được giảm sẽ bị thu hồi.

Một thay đổi quan trọng khác là yêu cầu phân bổ tiền thuê đất được giảm đối với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định, số tiền giảm phải được phân bổ đều cho diện tích đã cho thuê lại. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng, sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ.

Chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh hạ chi phí, mà còn tạo sự rõ ràng, minh bạch trong thực thi. Điểm quan trọng là ưu đãi sẽ được phân bổ đến cả doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, thay vì chỉ dừng ở cấp chủ đầu tư như trước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8.

Việc ban hành Nghị định 230 cho thấy định hướng điều hành linh hoạt của Chính phủ, gắn chính sách đất đai với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. So với Nghị định 87/2025 chỉ giảm tiền thuê đất trong năm 2024 với phạm vi hẹp, lần điều chỉnh này có tác động rộng và trực tiếp hơn, thể hiện rõ vai trò của đất đai như công cụ điều tiết và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội.

Phương Uyên