Giải VM Quy Nhơn ưu đãi 20% đến ngày 14/6

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2021 ưu đãi 20% giá vé tham dự đến ngày đóng cổng đăng ký 14/6.

Còn chưa đầy một tháng nữa, VM Quy Nhơn mùa 3 sẽ diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Ban tổ chức đang triển khai chương trình bán vé ưu đãi 20%, kéo dài đến ngày cuối đóng cổng đăng ký 14/6. Đây là cơ hội để những người yêu chạy sở hữu số Bib tham dự giải.

Cự ly VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2021 5 km 320.000 10 km 640.000 21 km 760.000 42 km 880.000

*đơn vị: VND

Một runner trên đường chạy VM Quy Nhơn 2020. Ảnh: VnExpress Marathon.

Sau giai đoạn bán vé vừa qua, Ban tổ chức giải ghi nhận số lượng đăng ký tăng mạnh so với năm ngoái. Quá nửa số vận động viên lựa chọn 2 cự ly dài 21 và 42 km. Đây là 2 cung đường được đánh giá là đẹp nhất giải bởi trải qua nhiều khung cảnh từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, lên cầu Thị Nại, cồn cát Phương Mai, làng ven biển. Vận động viên sẽ trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc trước khi về đích.

Riêng vận động viên 42 km sẽ có cơ hội nhận áo Finisher có in thành tích nếu chạy dưới 3 giờ, dưới 3 giờ 30 phút và 4 giờ đồng hồ (tương đương Sub 3, Sub 3:30, Sub 4). Ví dụ, những vận động viên hoàn thành thử thách trong 3 giờ 35 phút sẽ nhận chiếc áo Sub 4.

Thời gian căn cứ vào chiptime của Ban tổ chức. Các vận động viên hoàn thành 42km từ 4 giờ trở lên vẫn nhận áo Finisher như bình thường không in thành tích.

Áo chạy VM Quy Nhơn năm nay với nhiều cải tiến về thiết kế và chất liệu.

2021 là mùa thứ ba của giải chạy thường niên VnExpress Marathon Quy Nhơn. Giải đã trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất tại Bình Định. Mỗi năm có hàng nghìn vận động viên cùng gia đình, bạn bè "đổ bộ" đến thành phố biển miền Trung, cùng nhau khám phá và tận hưởng một kỳ nghỉ du lịch thể thao sôi động.

Không chỉ hấp dẫn người chạy phong trào, VnExpress Marathon Quy Nhơn còn là nơi tụ họp của những chân chạy chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại mùa giải năm 2020, tổng giá trị giải thưởng cho vận động viên lên đến hơn một tỷ đồng. Giải có sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Thành Dương