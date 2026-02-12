Giải VĐQG Nhật Bản bỏ kết quả hòa

Giải VĐQG Nhật Bản J-League mùa chuyển giao 2026 áp dụng quy định đặc biệt, bỏ kết quả hòa, buộc các đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu để chia điểm.

Năm 2026 đánh dấu một trong những cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử J-League. Bắt đầu từ mùa 2026-2027, giải sẽ chính thức chuyển sang hệ thống lịch thi đấu từ tháng 8 đến tháng 6 năm kế tiếp để đồng bộ với mô hình châu Âu, thay vì từ tháng 2 đến tháng 12 cùng năm như truyền thống Nhật Bản.

Và để tạo bước đệm cho công cuộc chuyển giao ấy, J-League quyết định tổ chức giải đấu đặc biệt mang tên Hyakunen Kousou League, tức Giải đấu Tầm nhìn 100 năm, từ tháng 2 đến tháng 6/2026. Điểm nhấn của giải là việc loại bỏ kết quả hòa trong tất cả trận. Thay vào đó là loạt sút luân lưu phân định thắng thua chung cuộc: đội thắng nhận hai điểm và đội thua nhận một điểm. Nhưng cơ chế đặc biệt này sẽ chỉ áp dụng trong mùa 2026, không còn từ mùa 2026-2027 trở đi.

Cầu thủ Cerezo Osaka tranh bóng với Gamba Osaka trong trận đấu thuộc vòng 1 J-League 2026. Ảnh: J.League

Cụ thể, nếu một trận mùa chuyển giao 2026 tại J-League - gồm cả J1 League và J2 League - có tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ bước ngay vào loạt luân lưu mà không thông qua hiệp phụ để xác định bên thắng cuộc. Quy tắc tính điểm các trận như sau: thắng trong 90 phút được ba điểm, thua trong 90 phút không điểm, thắng bằng luân lưu được hai điểm, thua loạt luân lưu được một điểm.

Quy định này chỉ áp dụng cho giai đoạn vòng bảng phân vùng, với hai bảng Đông - Tây, mỗi bảng gồm 10 đội thi đấu vòng tròn hai lượt. Đến khi bước sang giai đoạn playoff phân hạng chung cuộc, các đội cùng hạng ở hai bảng sẽ đấu lượt đi - về mỗi trận 90 phút, và nếu hòa chung cuộc sau hai lượt, họ sẽ phải đá hiệp phụ hoặc luân lưu để phân định thắng thua.

Ví dụ, hai đội đứng nhất vòng bảng phân vùng chạm trán nhau để phân định nhà vô địch và á quân toàn giải, trong khi hai đội đứng nhì vòng bảng phân vùng đấu nhau để quyết định vị trí thứ ba và tư cả giải...

Giải chuyển giao 2026 của J-League khởi tranh đầu tháng 2. Kết quả chung cuộc toàn giải không ảnh hưởng đến việc thăng hạng hoặc xuống hạng. Tuy nhiên, đội vô địch J1 League sẽ giành suất tham dự AFC Champions League Elite 2026-2027. 40 đội của J2 League và J3 League được gộp chung tranh tài trong 4 bảng. Quãng thời gian này sẽ không có các giải cup quốc nội Nhật Bản.

Ở vòng một của riêng J1 League, tổng cộng 4 trận có kết quả hòa sau 90 phút và được phân định thắng - thua bằng loạt luân lưu. Điều này có nghĩa, 8 đội sau vòng một ở cả hai bảng Đông và Tây đang giành được điểm số hai hoặc một vì đá luân lưu.

Hồi sinh giá trị sơ khai?

Ngược dòng lịch sử, phương thức dùng điểm số để xếp hạng trong bóng đá được xác lập vào năm 1888, khi The Football League (TFL) được thành lập bởi các CLB thuộc tầng lớp lao động ở miền Bắc nước Anh. Khi xây dựng quy chế, TFL đã tham khảo giải bóng chày của Mỹ. Tuy nhiên, bóng chày về nguyên tắc không có kết quả hòa và thứ hạng được quyết định bằng tỷ lệ thắng. Trong khi, bóng đá lại có rất nhiều trận hòa.

Sau khi cân nhắc, để xử lý kết quả hòa, TFL quyết định áp dụng hệ thống tính điểm: đội thắng được hai điểm, hòa được một điểm. Điều này đồng nghĩa với việc một trận hòa bấy giờ có giá trị bằng "nửa trận thắng" (0,5 trận thắng). Phương thức này đã được duy trì suốt 100 năm.

Đến mùa 1981-1982, TLF lần đầu áp dụng hệ thống tính ba điểm cho một trận thắng ở bóng đá Anh. Ý tưởng này do Jimmy Hill đề xuất nhằm khuyến khích lối chơi tấn công, bởi cách tính điểm cũ dẫn đến quá nhiều trận diễn ra kém hấp dẫn khi các đội dễ chọn lối chơi an toàn.

Đầu thập niên 1990, cách tính ba điểm cho một trận thắng ở giải VĐQG bắt đầu được nhân rộng, gồm cả World Cup 1994. Đến năm 1995, quy tắc "thắng được ba, hòa được một" trở thành chính thức. Khi đó, một trận hòa chỉ còn giá trị bằng một phần ba trận thắng, và cơ chế này đã định hình bóng đá thế giới suốt hơn 30 năm qua.

Ở giải J1 League 2025, Kashima Antlers đã lên ngôi vô địch khi hơn Kashiwa Reysol đúng một điểm. Trên cả hành trình ấy, Kashima thắng 23 trận, hòa 7 và thua 8, giành tổng điểm 76. Trong khi, Kashiwa thắng 21 trận, hòa 12 và thua 5, tổng điểm 75.

J-League muốn cải tổ để các đội chơi cống hiến hơn. Ảnh: J.League

Giả sử áp dụng quy tắc "thắng được hai, hòa được một" trước những năm 1990, Kashima sẽ chỉ có 53 điểm, trong khi Kashiwa đạt 54 điểm. Bấy giờ, Kashiwa mới là đội đăng quang với cách biệt một điểm.

Giờ đây, khi giải chuyển giao 2026 của J-League áp dụng luật thắng luân lưu được hai điểm, thua luân lưu vẫn có một điểm, giá trị của một trận hòa trở lại tương đương "0,5 trận thắng" như thời kỳ trước những năm 1990. Bởi lẽ, giá trị trung bình cộng của điểm số mà mỗi đội thu về sau khi hòa 90 phút giờ là 1,5 điểm: đội thắng luân lưu nhận hai điểm, đội thua nhận một điểm.

Nói cách khác, không giống các mùa J-League truyền thống, giá trị của một trận hòa tại đây đã tăng lên đáng kể. Thậm chí, nếu một đội thắng trong loạt luân lưu sau khi hòa trong 90 phút, trận hòa đó với họ giờ có giá trị tương đương hai phần ba trận thắng.

Lo ngại về việc số lượng các trận với tư tưởng "chủ trương cầm hòa" có thể tăng mạnh qua cơ chế tính điểm này, bản tổ chức J-League gửi gắm một thông điệp: khuyến khích các đội chơi tấn công và mạo hiểm hơn, các đội trao cơ hội nhiều hơn cho những tài năng trẻ tỏa sáng, từ đó thu hút người hâm mộ đến sân trong thời gian chuyển giao sang mùa giải mới. Động lực này được giải đấu hy vọng thông qua cơ chế không có đội thăng hạng hoặc xuống hạng.

Song song, ở giải đấu gộp 40 đội của J2 League và J3 League, viễn cảnh được kỳ vọng là các đội bóng "vô danh" dồn toàn lực, dốc hết sức để đánh bại các ông lớn từng chinh chiến ở J1 League. Từ đó, hiệu ứng truyền thông bùng nổ, thu hút khán giả và người hâm mộ.

Hoàng Thông tổng hợp