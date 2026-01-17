Giải U23 châu Á 2026 không có tiền thưởng

Giải đấu đang diễn ra ở Arab Saudi không có tiền thưởng, như nhiều giải trẻ khác thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Sau khi Việt Nam thắng UAE 3-2 để vào bán kết tối 16/1, một số thông tin cho rằng đội vô địch sẽ được thưởng 6 triệu USD, tức khoảng 150 tỷ đồng. Ba vị trí xếp sau lần lượt nhận 3 triệu, 1 triệu và 500.000 USD.

Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam (VFF) khẳng định giải đấu không có tiền thưởng, như các kỳ giải trước. Điều lệ U23 châu Á 2026 quy định đội vô địch được nhận Cup và 43 huy chương. Đội đứng thứ hai và ba cũng có số huy chương tương tự. Huy chương bổ sung có thể được sản xuất theo yêu cầu và chi phí do đội đề nghị chi trả.

Các thành viên Việt Nam ăn mừng sau trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Một giải fair-play sẽ được trao, thường cho đội nhận ít thẻ nhất trong top 4. Ngoài ra, giải có ba giải thưởng cá nhân là Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và Thủ môn xuất sắc.

Các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á đều phải tự chi trả vé máy bay đến Arab Saudi, cùng một số chi phí phát sinh. Trong khi đó, chủ nhà chi trả chi phí ăn ở, và đi lại nội địa.

Giải dành cho các đội tuyển quốc gia có tiền thưởng ở cấp châu lục là Asian Cup nam và nữ. Tại Asian Cup 2023, đội vô địch nhận 5 triệu USD. Á quân nhận 3 triệu USD, còn hai đội thua ở bán kết nhận 1 triệu USD.

Cho đến nay, VFF đã thưởng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tổng cộng 3,1 tỷ đồng. Trong đó, 1,9 tỷ đồng cho thành tích vượt qua vòng bảng và 1,2 tỷ đồng cho chiến thắng ở tứ kết.

Năm 2018, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đứng nhì U23 châu Á. Số tiền thưởng dành cho đội vào khoảng 50 tỷ đồng, đến từ VFF, chế độ của Nhà nước cùng các nhà tài trợ.

Dưới thời HLV Kim, đội U23 đang toàn thắng 15 trận ở các giải chính thức, từng vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam là đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan và Trung Quốc, diễn ra vào tối nay 17/1.

Hiếu Lương