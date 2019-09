'Yesterday' - khi nhạc The Beatles tái sinh trong thời hiện đại

Tỉnh dậy sau tai nạn, chàng nhạc sĩ Jack thấy cả thế giới đã quên sự tồn tại của The Beatles, trừ anh.

Phim Yesterday xoay quanh Jack Malik (Himesh Patel đóng) - một nhạc sĩ kiêm ca sĩ đang chật vật. Tài năng của Jack chỉ đủ giúp anh diễn tại phòng trà hoặc những lễ hội âm nhạc vắng vẻ. Lúc Jack có ý từ bỏ đam mê, một sự kiện siêu nhiên xảy ra. Khi tỉnh lại, anh phát hiện một số điều phổ biến trên thế giới trước đây bỗng biến mất như chưa hề tồn tại, trong đó có nhóm The Beatles.

Ngoài anh, không ai nhớ đến ban nhạc Anh và các tác phẩm của họ. Để thăng tiến, Jack quyết định mạo nhận ca khúc của The Beatles là của mình. Khi thành công đến, anh đối mặt góc khuất của ngành giải trí, rạn nứt với người yêu và sự dằn vặt của chính anh.

Trailer Yesterday Trailer phim.

Hai năm qua, một số phim có chủ đề về những huyền thoại âm nhạc thế kỷ 20 gây tiếng vang, như Bohemian Rhapsody (về ban nhạc Queen) và Rocketman (về Elton John). Khác với hai tác phẩm trên, Yesterday được xây dựng theo phong cách kỳ ảo và hài hước, không dựa trên nguyên mẫu nào ngoài đời thực.

Các nhà làm phim xây dựng cách tiếp cận độc đáo âm nhạc của The Beatles, thông qua tình huống siêu nhiên. Jack được xây dựng trái ngược với kiểu nhân vật tỉnh dậy sau tai nạn. Trong nhiều phim, người tỉnh dậy quên đi một số điều, trong khi Jack lại nhớ được những gì người khác đã quên.

Yesterday được xây dựng như một tác phẩm tri ân The Beatles. Trong phỏng vấn tại Lincoln Center, đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Richard Curtis nói lòng hâm mộ ban nhạc thúc đẩy họ làm phim. Âm nhạc của The Beatles được sử dụng dưới nhiều vai trò. Đoạn giang tấu (interlude) trong ca khúc A Day In The Life được dùng làm nhạc nền cho cảnh Jack gặp tai nạn. Chất âm trong đoạn nhạc này hỗ trợ không khí phim, mang đến sự bồn chồn cho người xem trước khi tình huống bước ngoặt xảy ra.

Giới phê bình Âu Mỹ hầu hết khen ngợi diễn xuất của Himesh Patel. Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tiên của tài tử sinh năm 1990. Ảnh: Vogue.

Ca khúc kinh điển Yesterday được dùng trong một cảnh phim giàu cảm xúc, khi Jack hát tặng nhóm bạn. Ca khúc Help! được sử dụng trong cảnh Jack diễn trên nóc khách sạn Pier. Sự da diết bài này phản ánh lời cầu cứu của anh lúc bế tắc. Khi Jack hát ca khúc của nhóm, siêu sao đương thời Ed Sheeran (do chính anh đóng) công nhận đây là thứ âm nhạc trên tầm anh. Công chúng đón nhận những tác phẩm của The Beatles (thông qua Jack) theo cách tích cực và nhanh chóng biến Jack từ một ca sĩ lận đận trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Bên cạnh âm nhạc, nhiều chi tiết mang tính cá nhân về các thành viên The Beatles được đưa vào Yesterday. Cảnh Jack ngã xe và gãy mất chiếc răng tương tự một tai nạn với Paul McCartney vào năm 1966. Cảnh Jack mơ thấy hai thành viên The Beatles, các nhà làm phim sử dụng hình ảnh hai đôi chân, trong đó có một đôi chân trần. Hình ảnh gắn liền với McCartney trên bìa album nổi tiếng Abbey Road, trong đó bốn thành viên The Beatles băng qua đường và McCartney là người duy nhất đi chân trần.

Thông qua câu chuyện về Jack, tác phẩm gợi lên những khác biệt của ngành công nghiệp giải trí hiện tại với thời của The Beatles. So với thập niên 1960-70, sức sáng tạo của nghệ sĩ ở hiện tại bị giới hạn trong nhiều khuôn khổ, phải phụ thuộc vào nhà quản lý và êkíp, cũng như phản ứng dư luận. Một ví dụ là album The White Album bị từ chối vì màu da và sắc tộc - vấn đề nhạy cảm hiện nay.

Cảnh trình diễn ở bờ biển trong phim. Ảnh: Universal.

Nhân vật Jack được các nhà làm phim xây dựng theo hướng dễ mến. Dù là "kẻ cắp", Jack có đam mê thật sự với âm nhạc nên mới có thể hát thành công. Bản năng nghệ sĩ cũng thúc đẩy anh tìm cách trải nghiệm những nơi chốn, hoàn cảnh mà ban nhạc lấy cảm hứng sáng tác. Jack không chỉ muốn hát hay mà còn đi tìm cái hồn của tác phẩm, khiến người xem đồng cảm chứ không ghét bỏ anh. Diễn viên Himesh Patel là nhân tố quan trọng của tác phẩm. Theo Classic FM, anh hát giọng thật mọi ca khúc trong phim, đồng thời tự trình diễn guitar và piano. Còn đạo diễn Danny Boyle nói chọn Patel nhờ giọng hát "vừa quen, vừa lạ".

Phần hình ảnh của Yesterday được thể hiện trau chuốt, đặc biệt là cảnh những vùng quê thanh bình của nước Anh. Khi Jack hát những ca khúc sâu lắng, đạo diễn lồng ghép những cảnh đời thường tạo sự gần gũi, tiêu biểu là ở bài Yesterday và The Long and Winding Road. Ngoài ra, phim có những đại cảnh ấn tượng, như màn trình diễn trên nóc khách sạn Pier, thuộc bờ biển Norfolk (Anh). Theo BBC, trích đoạn quy tụ đến 6.000 diễn viên quần chúng.

Tuy có nhiều điểm sáng, tác phẩm hơi đuối sức ở phần cuối với những tình huống dài dòng, một số mâu thuẫn giải quyết lưng chừng. Tình cảm giữa Jack và bạn gái - Ellie (Lily James đóng) - còn mờ nhạt, dù James vẫn gây ấn tượng về nhan sắc giống nhiều phim gần đây như Baby Driver, Mamma Mia! 2.

Phim do Danny Boyle đạo diễn, chiếu ở Việt Nam với tựa Ngày hôm qua và nhãn C16 (không dành cho người dưới 16 tuổi).

Minh Dương