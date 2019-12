Wonder Woman tái hợp bạn trai

Nữ chiến binh Wonder Woman gặp lại Steve - người tình tưởng đã chết 66 năm trước - trong trailer phim mới.

Chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine đóng) là tâm điểm trong trailer Wonder Woman 1984, công bố ngày 8/12. Dù đã hy sinh vào năm 1917 trong tập trước, anh vẫn xuất hiện ở nhiều cảnh phần mới - diễn ra năm 1984. Ở một cảnh, Diana (tức Wonder Woman, Gal Gadot đóng) ôm chầm người yêu khi đoàn tụ.

Trailer Wonder Woman 1984 Trailer phim.

Trong vài đoạn khác, Steve và Wonder Woman sát cánh trong nhiệm vụ. Theo New York Times, đạo diễn Patty Jenkins khẳng định sự tái xuất của Steve không phải là chiêu trò gây chú ý. "Anh ấy có vai trò quan trọng trong câu chuyện", cô nói.

Trailer của phim còn giới thiệu hai nhân vật phản diện: ông trùm quảng cáo Maxwell Lord (Pedro Pascal đóng) và Barbara (Kristen Wiig đóng) - người về sau trở thành ác nhân Cheetah có sức mạnh, khả năng chiến đấu phi thường. Xuất hiện trong truyện tranh DC từ năm 1943, Cheetah là kình địch của Wonder Woman nhiều thập niên.

Wonder Woman mặc giáp vàng trong poster phim. Ảnh: Warner Bros.

Wonder Woman phô diễn nhiều khả năng quen thuộc trong trailer như cận chiến, phi thân, ra đòn bằng roi. Ở một cảnh, cô có vẻ như triệu hồi được sấm sét do mang dòng máu của thần Zeus. Cuối video, nữ siêu nhân diện bộ giáp hoàng kim có cánh, khiến một số khán giả tò mò liệu cô có thể bay trong phim. Trong truyện tranh, dưới ngòi bút của nhiều tác giả từ năm 1941, Wonder Woman có lúc biết bay, có lúc không. Ở các phim điện ảnh trước, nhân vật không bay nhưng có thể nhảy siêu cao để vươn đến mục tiêu trên không.

Wonder Woman 1984 là phim thứ chín trong Vũ trụ Điện ảnh DC, dự kiến công chiếu ngày 5/6/2020.

Ân Nguyễn