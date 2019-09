Will kiếm tiền nhiều hơn thời ở nhóm 365

Thu nhập cao hơn thời nhóm nhạc 365, Will vẫn ở nhà thuê, tài khoản có vài triệu đồng để chi tiêu, còn lại dồn tiền đầu tư.

Ngày 19/9, ca sĩ Will ra mắt MV mới Do em, do anh, do ai?. Anh chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc ca hát sau ba năm solo khi nhóm 365 tan rã.

- Tần suất chạy show của anh hiện nay như thế nào?

- Tôi may mắn có show diễn đều và cuộc sống đầy đủ. Tôi không dám nói là giàu nhưng thu nhập cao hơn rất nhiều khi còn trong nhóm nhạc 365. Lúc đó, cát - xê chia đều có các thành viên. Bây giờ, tiền kiếm được tôi để dành được một ít sau khi trả chi phí stylist, trợ lý, bản quyền ca khúc. Tôi nhớ có một đợt hai tuần liền, ngày nào tôi cũng chạy show. So với những anh chị, đồng nghiệp khác có thể không nhiều bằng nhưng với tôi đó là đỉnh điểm. Trong ba năm solo, tôi ra mắt sản phẩm nào cũng được khán giả yêu mến. Nhờ vậy, tôi mới có nhiều lời mời đi hát.

Ca sĩ Will. Ảnh: HT.

- Cuộc sống anh thay đổi ra sao sau ba năm hoạt động solo?

- Tôi vẫn ở nhà thuê, và chưa có xe hơi. Tôi không tậu của cải, vật chất mà để tiền kinh doanh, sinh lời, chuẩn bị cho tương lai. Bây giờ mua đất xây nhà ở TP HCM rất khó vì giá quá đắt đỏ, nếu mua chung cư cao cấp khoảng ba tỷ đồng. Một tháng tôi ở thuê nhà khoảng 20 triệu đồng, 10 năm sau mới hết ba tỷ. Với mối quan hệ tốt, tôi dùng số vốn trên đầu tư, khoảng hai năm sau có tiền lời gấp đôi. Mặt khác, tôi độc thân lại thường xuyên đi diễn, mua nhà cũng không ở nhiều. Tôi tính đường lợi kinh tế nhất cho mình. Tôi dùng cát - xê đi hát kinh doanh nhà hàng. Trong tài khoản tôi chỉ vài triệu đồng để chi tiêu, còn lại tôi trả lương nhân viên, mua đất đai. Tài sản của tôi đều nằm trên giấy tờ (cười).

- Anh làm gì để cân bằng thời gian giữa đi hát và kinh doanh?

- Trong kinh doanh, tôi có vài cộng sự nên khi làm sản phẩm mới tôi hầu như bỏ mặc công việc cho họ, tập trung tìm bài, thu âm. Một năm tôi chỉ ra một sản phẩm âm nhạc nên luôn kỹ lưỡng. Khi chọn bài hát, chiếm 5 điểm, còn lại là sự góp ý của mọi người. Nếu ca khúc chỉ đạt 8 hoặc 9 điểm tôi sẽ cùng tác giả chỉnh sửa, hòa âm lại nhiều lần đến khi nào hoàn hảo mới thôi. Ví dụ trong ca khúc mới Do em, do anh, do ai? (Andiez Nam Trương), tôi nghe trên ba lần thì mới cảm được đầy đủ ý nghĩa cũng như cảm xúc của nó. Tôi dành một năm chỉnh sửa, quay MV mới ra mắt công chúng.

Will không mua nhà, xe để tiền kinh doanh MV "Do em, do anh, do ai?" - Will - ra mắt tối 19/9. Video: Youtube.

- Anh gặp những áp lực gì trong cuộc sống?

- Tôi bị áp lực làm sao kiếm được nhiều tiền. Tính tôi lo xa vì có bố mẹ già đã nghỉ hưu và một đứa em học đại học. Nếu như sau này, bố mẹ nằm trên giường bệnh, tôi chỉ tập trung vào việc chăm sóc người thân. Lúc đó ngưng hát tôi vẫn có số tiền lớn mà không phải chật vật đi làm, vay mượn.

- Điều gì quan trọng với anh ở thời điểm hiện tại?

- Thứ tự ưu tiên của tôi trong cuộc sống: công việc - gia đình - tình cảm. Khi sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống no đủ, tôi mới lo được cho người thân. Còn tình cảm là duyên nợ. Sau vài mối tình và nhiều lần bị chia tay, tôi không còn quá trông chờ. Bản tính tôi khi đã thương ai thì quan tâm, lo lắng mọi thứ về họ. Điều đó khiến đối phương thấy không được thoải mái, tự do. Tôi thấy cuộc sống độc thân hiện tại rất tốt. Nếu gặp cô gái nào tốt tôi sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, tính chuyện lâu dài chứ không kiểu "rong chơi" như trước.

Will tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989, từng là thành viên của nhóm 365. Sau khi nhóm nhạc tan rã năm 2016, anh solo và có nhiều sản phẩm được yêu thích như: Nơi ta chờ em, Tận cùng nỗi nhớ...

Tâm Giao