MỹKenny Rogers - biểu tượng của dòng nhạc đồng quê - qua đời vì tuổi cao tại nhà riêng ở bang Georgia hôm 20/3, thọ 81 tuổi.

Theo Guardian, Keith Hagan - đại diện của nghệ sĩ - nói ông ra đi thanh thản bên người thân. Trước đó, nghệ sĩ sống ở viện dưỡng lão. Gia đình ông tổ chức tang lễ riêng tư vì lo ngại Covid-19. Lễ tưởng niệm dành cho người hâm mộ được lên kế hoạch vào dịp khác.

Danh ca Kenny Rogers. Ảnh: Shutterstock.

Kenny Rogers sinh năm 1938, là tên tuổi lừng danh của dòng nhạc đồng quê. Ông có hơn 120 đĩa đơn, trong số đó nhiều bản thu từng đoạt quán quân bảng xếp hạng của nhiều quốc gia. Rogers thu âm 65 album, bán được 165 triệu đĩa trên toàn cầu. Năm 1986, ông được độc giả tạp chí USA Today và People bình chọn là "Ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời".

'Vua nhạc đồng quê' Kenny Rogers qua đời Kenny Rogers hát "The Gambler". Video: youtube.

Ông giành ba giải Grammy cho các ca khúc Lucille (1977), The Gambler (1979), Make No Mistake She's Mine (1988)... Trong số đó, The Gambler (phát hành năm 1978) là ca khúc nổi tiếng nhất của ông. Ông cũng từng nhận 11 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs).

Ngoài hoạt động âm nhạc, ông tham gia diễn xuất, đóng trong phim truyền hình lấy cảm hứng từ ca khúc The Gambler. Danh ca giải nghệ năm 2017. Dù thành công ở một số vai trò khác như nhà sản xuất âm nhạc, nhiếp ảnh gia, doanh nhân, ông luôn muốn được công chúng gọi là nghệ sĩ nhạc đồng quê. Hiệp hội Âm nhạc quốc gia nói Rogers "đã để lại dấu son trong lịch sử âm nhạc đồng quê Mỹ".

Thanh Thanh